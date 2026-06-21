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VELIKA TRAGEDIJA

Dječaci u Španjolskoj skakali sa stijene u more, troje mrtvih

Piše HINA,
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Dječaci u Španjolskoj skakali sa stijene u more, troje mrtvih
Foto: Jorge Franganillo

Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Tarragone u španjolskoj Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova, objavile su u nedjelju vlasti

Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Tarragone u španjolskoj Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova, objavile su u nedjelju vlasti.

Do nesreće je došlo u petak kada je skupina od 6 dječaka skočila u more sa stijena. Trojica su sami uspjeli doći na obalu, dok su trojicu izvukli spasioci.

Dvanaestogodišnji dječak umro je na licu mjesta unatoč pokušajima reanimacije. Dvojica trinaestogodišnjaka prebačena su u bolnicu gdje su preminuli, rekle su regionalne hitne službe.

Predsjednik Katalonije Salvador Illa kazao je da je "duboko ožalošćen". "Nema riječi u ovom trenutku tako velike boli", kazao je na X-u.

Gradska uprava Tarragone proglasila je trodnevnu žalost.

- Ne treba poduzimati nepotrebne rizike.  Ni u kojem slučaju ne smije se skakati sa stijena - rekao je gradonačelnik Tarragone Ruben Vinuales. 

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