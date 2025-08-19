Obavijesti

News

ODUZELI SU ROMOBIL

Dječak (13) na Žnjanu sam na e-romobilu u 4:30 ujutro! Policija pozvala roditelje, kaznit će ih

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Dječak (13) na Žnjanu sam na e-romobilu u 4:30 ujutro! Policija pozvala roditelje, kaznit će ih
Zagreb ilustracija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Obiteljskim zakonom je propisano da su roditelji dužni i odgovorni djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne izlaske bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe

Policija je u utorak rano ujutro, oko 4:30, na području Žnjana zaustavila električni romobil kojeg je vozio dječak (13). S obzirom na to da romobil ne smiju voziti djeca mlađa od 14 godina, policija je na razgovor pozvala roditelje, piše splitsko-dalmatinska policija.

Obiteljskim zakonom je propisano da su roditelji dužni i odgovorni djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne izlaske bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe. Noćnim izlaskom smatra se vrijeme od 23 do 5 sati, a o tom događaju obavijestit će Hrvatski zavod za socijalni rad.

Policija je privremeno oduzela električni romobil, a protiv roditelja će podnijeti prekršajnu prijavu nadležnom sudu.

