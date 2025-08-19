Pijani Čeh sletio s ceste i srušio rasvjetni stup kod Slavonskog Broda! Zadobio je teške ozljede

U ponedjeljak oko 8 sati na A3 kod Gornje Vrbe, u blizini Slavonskog Broda, teško je ozlijeđen muškarac u prometnoj nesreći. Policija je očevidom utvrdila da je Čeh (45) vozio pod utjecajem alkohola, s 0,65 promila...

Prilikom vožnje po ulaznom kraku na autocestu vozač nije prilagodio brzinu stanju na cesti. Ulaskom u zavoj izgubio je nadzor nad autom, sletio na travu te udario i srušio stup rasvjete. Medicinsku pomoć pružili su mu u bolnici u Slavonskom Brodu, a utvrdili su da je zadobio teže ozljede.

Od njega su uzeli potrebne uzorke za analizu prisutnosti opijata u organizmu. Policija će po dobivenim rezultatima protiv njega podnijeti prijave zbog prometnih prekršaja.