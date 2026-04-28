Dječak (14) iz Dubrovnika i dalje životno ugrožen nakon strujnog udara: 'Izveli smo prvi zahvat'

Liječnici se i dalje bore za život dječaka (14) iz Dubrovnika koji je teško stradao u subotu od strujnog udara, nakon čega je hitno helikopterom prebačen u splitski KBC, a potom i u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti. Dječak s teškim opeklinama nalazi se na Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a. Iz bolnice su naveli da je dječak stabilno, ali i dalje u životnoj opasnosti.

- Nakon inicijalne stabilizacije, dodatnih dijagnostičkih pretraga, u 14-godišnjeg dječaka je jučer učinjen prvi kirurški zahvat, koji je protekao bez komplikacija. Stanje dječaka je stabilno, ali je i dalje u životnoj opasnosti. Provode se mjere intenzivnog i kirurškog liječenja prema planu - rekli su iz bolnice.

Iz Dubrovnika do KBC-a Split prevezla ga je posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a. Poletjeli su iz vojarne Knez Trpimir u Divuljama potom sletjeli na helidrom Opće bolnice Dubrovnik gdje su preuzeli pacijenta, tri člana medicinskog tima i osobu u pratnji. Na helidrom KBC-a Split su sletjeli u 22,33 sati, kada je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

- Ovakve hitne intervencije kojima pomažemo spasiti život, posebno kada je riječ o djeci, podsjećaju nas na važnost naše uloge izvan redovnih vojnih zadaća. U trenucima kada je ljudski život ugrožen, ovakve akcije imaju posebnu težinu i odgovornost. Ponosni smo što naša vojna znanja i sposobnosti pomažu kada je najpotrebnije - poručio je kapetan helikoptera, Marko Filipović Grčić.

U helikopteru je uz pacijenta bila i pratnja, liječnik i medicinski tim koji su cijelo vrijeme pazili na njega. Kapetan je kazao da bez obzira na pripremu i iskustvo emocije prevladaju kada su djeca u pitanju, no da je fokus uvijek na zadaći i njezinom uspješnom izvršenju.

Doktor Ivan Utrobičić iz KBC-a Split ranije je rekao da su u nedjelju odmah nakon kratke i minimalno potrebne dijagnostičke obrade napravili kirurško i intenzivno pedijatrijsko liječenje, a dijete je nakon operacijskog liječenja primljeno u Jedinicu intenzivnog liječenja na Pedijatriji. Utrobičić je naveo tada da će dječaka helikopterom prebaciti u KBC Zagreb, ako mu se stanje stabilizira, što su u ponedjeljak i učinili. Istaknuo je da dijete ima tako velike ozljede i traume da su iz sata u sat i iz minute u minutu promatrali situaciju i njegovo stanje.

Prema neslužbenim informacijama, dječak se navodno popeo na trafostanicu kod Dubrovnika, gdje ga je udarila struja. Iz HEP-a su poručili da je objekt bio propisno označen znakovima opasnosti.