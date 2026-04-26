SLAT ĆE GA ZA ZAGREB?

Dječak (14) koji je nakon strujnog udara iz Dubrovnika prevezen u Split i dalje kritično

Piše HINA,
Foto: Canva/Pixsell

Noćas su prekinuli tzv. začarani krug koji se događa kod takvih teških ozljeda​ i koji bez adekvatnog liječenja vrlo brzo dovodi do tragičnog ishoda

Zdravstveno stanje životno ugroženog dječaka iz Dubrovnika koji je u subotu navečer helikopterom HRZ-a prebačen u KBC Split i dalje je jako teško, te se njegovo stanje promatra na Jedinici intenzivnog liječenja, a bude li stabilno bit će u ponedjeljak prebačen na liječenje u Zagreb. Doktor Ivan Utrobičić iz KBC-a Split rekao je da su sinoć odmah nakon kratke i minimalno potrebne dijagnostičke obrade napravili kirurško i intenzivno pedijatrijsko liječenje, a dijete je nakon operacijskog liječenja primljeno u Jedinicu intenzivnog liječenja na Pedijatriji. 

Dijete je i dalje u vrlo teškom i po život opasnom stanju, kazao je Utrobičić. 

Novinarima je odgovorio da bi, kako sada stvari stoje, dijete u ponedjeljak ujutro moglo biti prebačeno helikopterskom službom u Zagreb. Prebacit će ga u Referentni centar za liječenje dječjih opeklina u Zagrebu ako to okolnosti dozvole, odnosno bude transportibilno, a tako bi moglo biti jer su zasad dijete uspjeli stabilizirati.

Istaknuo je da dijete ima tako velike ozljede i traume da iz sata u sat i iz minute u minutu promatraju situaciju i njegovo stanje.

​Četrnaestogodišnji dječak nastradao u subotu od strujnog udara penjući se na trafostanicu, a do splitske ga je bolnice prevezla posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a. Poletjeli su iz vojarne Knez Trpimir u Divuljama potom sletjeli na helidrom Opće bolnice Dubrovnik gdje su preuzeli pacijenta, tri člana medicinskog tima i osobu u pratnji. Na helidrom KBC-a Split su sletjeli u 22,33 sati, kada je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

Kapetan helikoptera, satnik Marko Filipović Grčić novinarima je ispričao kako su u helikopteru uz pacijenta bili pratnja, liječnik i medicinski tim koji su cijelo vrijeme pazili na pacijenta. Kazao je da bez obzira na pripremu i iskustvo emocije prevladaju kada su djeca u pitanju, no fokus im je na zadaći i da ona bude uspješno obavljena. Nastavio je da usprkos tome što su noćna slijetanja zahtjevnija od dnevnih odrađuju ih bez problema. Novinarima je otkrio da su do Dubrovnika letjeli 45 minuta, a zbog vjetra do Splita 53 minute. 

Od svog osnutka provodimo zadaće prevoženja unesrećenih osoba. Čast nam je da sa svim žurnim službama možemo biti karika u lancu pružanja pomoći unesrećenim osobama, te da smo 365 dana na raspolaganju pacijentima, kazao je Filipović Grčić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

