Dječak (14) u šoku: Na vojnika sam ljutit, ne spavam zbog boli

Razočaran sam u njegove postupke i u njega. Ljutit sam na tog čovjeka što me je ozlijedio. Ruka me sad ne boli, a prije spavanja pijem tablete protiv bolova, rekao nam je dječak (14), kojemu je u četvrtak u Otočcu hrvatski vojnik slomio ruku.

Igrao se s prijateljima u čamcu, kad ga je 43-godišnjak napao letvom. Zamahnuo je prema glavi dječaka, koji se branio rukama. Zadobio je lom podlaktice.

– I ubuduće ću odlaziti na to mjesto igrati se s prijateljima. Ne bojim se, nisam napravio ništa loše - istaknuo je dječak. MORH je potvrdio da je riječ o njihovu djelatniku, za kojeg su nadležna državna tijela utvrdila da je izvan radnog vremena sudjelovao u incidentu u Otočcu, gdje je maloljetniku nanio teške tjelesne ozljede.

– Nad pripadnikom OS RH provest će se kazneni i stegovni postupak pred nadležnim Vojno stegovnim sudom koji za kaznu može imati prestanak djelatne vojne službe. Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska oštro osuđuju napad u Otočcu i oštro sankcioniraju bilo kakav oblik nasilja. Ovim putem Ministarstvo obrane izražava žaljenje zbog predmetnog događaja i upućuje isprike zbog nedopustiva ponašanja pripadnika OS RH - priopćili su iz MORH-a.

Dječaku i njegovoj mami iz MORH-a su se javili i telefonom.

– Nazvao me zapovjednik dotičnoga gospodina, ispričao se i iskazao najdublje žaljenje zbog situacije koja se dogodila. Kaže da imaju potrebu posjetiti sina. Nakon njega me nazvao i general, nisam zapamtila ime, samo da je iz Knina. I on je izrazio svoje najdublje žaljenje i strogo osuđuje postupak svojega djelatnika. Ponovio mi je da će protiv njega biti pokrenute ozbiljne sankcije - rekla je mama.

Isprika vojske je barem malo umirila i napadnutog 14-godišnjaka.

– Isprika i potpora vojske su svakako ublažili moj strah, a s obzirom na situaciju dobro su postupili što su nam se ispričali - rekao je dječak.

Njegova mama se teško nosi sa situacijom. Nikad nije mogla ni pomisliti da bi njezino dijete napao profesionalni vojnik.

- Osobno mi je drago zbog njihova poziva, njihova reakcija je ljudska, ali opet isprika, niti njihova niti bilo čija, ne može ni vratiti vrijeme ni popraviti rukicu mojega djeteta, kao ni ublažiti šok. Ali u svakom slučaju, jako je lijepo od njih što su se javili. I zapovjednik i general su podržali moju priču. Shvaćaju kako se osjećam i žao im je što se ovako nešto dogodilo - istaknula je mama napadnutog dječaka.