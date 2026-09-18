Obavijesti

News

Komentari 0
'Sustav funkcionira'

Socijalna radnica o tragediji u Zadru: 'Pitanje je je li dijete smjelo još biti s majkom...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Socijalna radnica o tragediji u Zadru: 'Pitanje je je li dijete smjelo još biti s majkom...'
Zagreb: Održan stručni skup Hrvatske udruge socijalnih radnika | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić istaknula je važnost rasterećenja sustava socijalne skrbi, naglašavajući kako su potrebne brže reakcije u slučajevima ugroženih djece

Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić u petak je, komentirajući slučaj trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru u stanu u kojem je bio sam, poručila da sustav socijalne skrbi funkcionira, ali i da ga treba rasteretiti. Karačić je, gostujući u RTL Danas, istaknula kako se ne može složiti s tvrdnjama da sustav ne funkcionira i dodala kako ga treba rasteretiti od poslova koje mogu obavljati neke druge ustanove ili sustavi.

Odgovorila je i na novinarsko pitanje kako se onda dogodio slučaj s trogodišnjakom u Zadru koji je ostao sam u stanu i teško stradao u požaru.

"Pitanje je da li netko nije reagirao. Prema neslužbenim informacijama, ovoj je obitelji bila izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite, što znači da su izvršene procjene dobrobiti djeteta u toj obitelji i ako je mjera bila izrečena, bio i je plan mjere. Onaj tko je radio s obitelji, radio je po nekom programu", poručila je Karačić.

stradao u požaru Teško ozlijeđeni dječak nakon požara u Zadru i dalje kritično: Čekaju ga nove operacije
Teško ozlijeđeni dječak nakon požara u Zadru i dalje kritično: Čekaju ga nove operacije

Rekla je da je ogroman propust roditelja što je dijete ostalo samo te da je pitanje čija je tu odgovornost i "je li to dijete smjelo biti još s tom mamom".

Na pitanje čeka li se nekad predugo da se dijete odvoji od problematične obitelji, odgovorila je da ponekad sustav socijalne skrbi prekasno dobije informacije o problemima u obitelji. 

Na opasku novinarke kako se sestra dječaka oglasila nekoliko puta tvrdeći da je upozoravala na ponašanje majke, Karačić je izjavila da ne može govoriti o konkretnom slučaju i da su različita postupanja u različitim situacijama. 

DJEČAK(3) TEŠKO OPEČEN Stručnjak o tragediji u Zadru: ’Djeca stradavaju jer se uporno roditeljima daje nova šansa’
Stručnjak o tragediji u Zadru: ’Djeca stradavaju jer se uporno roditeljima daje nova šansa’

"Sustav socijalne skrbi ima prema Obiteljskom zakonu ovlast trenutno izdvojiti dijete kada je njegov život ugrožen, a tu odluku treba potvrditi sud u kratkom vremenu, ali događaju se i situacije kada se dijete trenutno oduzima i izdvaja iz obitelji", istaknula je Karačić.

Dodala je i da kada je ugrožen psihofizički razvoj djeteta, taj je proces i postupak duži i često se u tom slučaju primjenjuju blaže mjere prije nego što dođe do izdvajanja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poljski ministar upozorio Ukrajinu zbog fašizma. Spomenuo je i Hrvatsku
ČLANSTVO U EU

Poljski ministar upozorio Ukrajinu zbog fašizma. Spomenuo je i Hrvatsku

Sikroski je rekao da Ukrajina danas ima dovoljno neupitnih heroja među ljudima koji zemlju brane od ruske agresije, zbog čega nema potrebe uzdizati osobe čija je prošlost obilježena ratnim zločinima
VIDEO UŽAS U ZAGREBU Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'
STIGLI HITNA I VATROGASCI

VIDEO UŽAS U ZAGREBU Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'

Sudar se dogodio na Zagrebačkoj cesti, na samom ulazu u podvožnjak. Hitna i policija su na terenu te se utvrđuju okolonosti
Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište
GOSPIĆ-SVJETSKA TEMA

Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište

Kako Vlada Republike Hrvatske već mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj slučaj ilegalnog uvoza opasnog otpada i ekocida u schengenskom području, pozvao sam Komisiju da nastavi pratiti ovaj slučaj, poručio je Gordan Bosanac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026