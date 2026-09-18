Socijalna radnica o tragediji u Zadru: 'Pitanje je je li dijete smjelo još biti s majkom...'

Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić u petak je, komentirajući slučaj trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru u stanu u kojem je bio sam, poručila da sustav socijalne skrbi funkcionira, ali i da ga treba rasteretiti. Karačić je, gostujući u RTL Danas, istaknula kako se ne može složiti s tvrdnjama da sustav ne funkcionira i dodala kako ga treba rasteretiti od poslova koje mogu obavljati neke druge ustanove ili sustavi.

Odgovorila je i na novinarsko pitanje kako se onda dogodio slučaj s trogodišnjakom u Zadru koji je ostao sam u stanu i teško stradao u požaru.

"Pitanje je da li netko nije reagirao. Prema neslužbenim informacijama, ovoj je obitelji bila izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite, što znači da su izvršene procjene dobrobiti djeteta u toj obitelji i ako je mjera bila izrečena, bio i je plan mjere. Onaj tko je radio s obitelji, radio je po nekom programu", poručila je Karačić.

Rekla je da je ogroman propust roditelja što je dijete ostalo samo te da je pitanje čija je tu odgovornost i "je li to dijete smjelo biti još s tom mamom".

Na pitanje čeka li se nekad predugo da se dijete odvoji od problematične obitelji, odgovorila je da ponekad sustav socijalne skrbi prekasno dobije informacije o problemima u obitelji.

Na opasku novinarke kako se sestra dječaka oglasila nekoliko puta tvrdeći da je upozoravala na ponašanje majke, Karačić je izjavila da ne može govoriti o konkretnom slučaju i da su različita postupanja u različitim situacijama.

"Sustav socijalne skrbi ima prema Obiteljskom zakonu ovlast trenutno izdvojiti dijete kada je njegov život ugrožen, a tu odluku treba potvrditi sud u kratkom vremenu, ali događaju se i situacije kada se dijete trenutno oduzima i izdvaja iz obitelji", istaknula je Karačić.

Dodala je i da kada je ugrožen psihofizički razvoj djeteta, taj je proces i postupak duži i često se u tom slučaju primjenjuju blaže mjere prije nego što dođe do izdvajanja.