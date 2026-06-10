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TRAŽE GA OD 4. LIPNJA

Dječak (8) nestao je u Zagrebu: Jeste ga vidjeli? Javite na 192

Piše Iva Tomas,
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Dječak (8) nestao je u Zagrebu: Jeste ga vidjeli? Javite na 192
Foto: nestali.gov.hr

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr

Idris Rodić (8) udaljio se s adrese na Tuškancu u Zagrebu 4. lipnja, a od tada traje potraga za njim. Dječak ima smeđe oči i smeđu kosu, mršave je tjelesne građe. U trenutku nestanka nosio je ljubičastu kratku majicu i crne kratke hlače, piše nestali.gov.hr.

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Policija moli da, ukoliko imate informacije o nestanku, pošaljete na mail ili nazovete 192.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - napisali su.

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