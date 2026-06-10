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PILOT PROJEKT

Zagreb širi besplatni prijevoz za ljude na kemoterapiji i zračenju

Piše HINA,
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Zagreb širi besplatni prijevoz za ljude na kemoterapiji i zračenju
Zagreb: Tramvaji ni danas ne voze Maksimirskom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pravo na organizirani prijevoz od sada imaju i umirovljenici s prihodima do 750 eura te korisnici inkluzivnog dodatka, uz onkološke pacijente.

Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje, uvedenog početkom travnja kao pilot projekt, na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka, priopćeno je u srijedu iz Gradske uprave. Pilot projekt pokrenut je radi veće dostupnosti liječenja onkološkim pacijentima kojima je organiziranim prijevozom od doma do zdravstvene ustanove omogućen lakši pristup terapijama, a već je nakon prvog mjeseca provedbe uočena mogućnost proširenja kruga korisnika, objašnjavaju iz Ureda gradonačelnika. Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović kazala je da će uz dosadašnje korisnike zajamčene minimalne naknade "prijevoz sada biti omogućen i ljudima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje".

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Zahtjev za uslugu prijevoza podnosi se gradskom Odjelu za socijalnu zaštitu na adresi Prilaz Ivana Visina 1–3, osobno, poštom ili putem e-adrese uslugaprijevoza@zagreb.hr. Obrazac zahtjeva i upute dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba.

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Komentari 0
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