Dječak putovao iz Ceute među kotačima busa Real Valladolida

Maloljetnik (17) iz Maroka pronađen je skriven kod osovine kotača autobusa nogometnog kluba Real Valladolida koji se vraćao iz sjevernoafričke enklave Ceute, gdje je ljetos ilegalno ušlo 72.000 migranata, rekao je Hini klupski glasnogovornik u ponedjeljak.

Incident se dogodio tijekom povratka momčadi s gostovanja kod AD Ceute, gdje je Real Valladolid u nedjelju odigrao 1:1 u sklopu druge španjolske lige. Momčad je iz Ceute krenula noćnim trajektom prema luci Algeciras, a autobus je prije ukrcaja pregledan uz pomoć službenih pasa.

Maloljetnik je ostao skriven između osovine i šasije autobusa te je neotkriven prešao iz Ceute na španjolsko kopno.

Nakon iskrcavanja u Algecirasu autobus je nastavio put prema Valladolidu. Poslije više od sat vremena vožnje, u blizini Jereza de la Frontere, članovi klupske ekspedicije začuli su udarce koji su dolazili iz donjeg dijela vozila.

"Davao je znakove da je ondje i da stanemo", rekao je glasnogovornik Mario Nieto.

Vozač je zaustavio autobus, nakon čega je u prostoru kod jedne od osovina pronađen 17-godišnjak. Budući da nije govorio španjolski ni engleski jezik, za komunikaciju s njim angažiran je prevoditelj za arapski jezik.

Klub je o događaju obavijestio Civilnu gardu i hitnu pomoć. Maloljetnik je liječnički pregledan te je, prema dostupnim informacijama, zadobio nekoliko lakših ozljeda i ogrebotina.

"Bio je dobro. Pomogli smo mu i sukladno zakonu obavijestili nadležne službe", ispričao je glasnogovornik.

Nakon intervencije hitnih službi i policije autobus Real Valladolida nastavio je put prema Valladolidu.

Okolnosti pod kojima se maloljetnik ukrcao u autobus i način na koji je uspio izbjeći pregled prije polaska predmet su daljnjeg postupanja nadležnih službi.

U autobusu je bio i 30-godišnji hrvatski vezni igrač Stanko Jurić, koji je prošle sezone bio kapetan Real Valladolida. U nedjelju je odigrao svih 90 minuta u Ceuti, gdje lokalne vlasti procjenjuju da se na ulicama i plažama nalazi još oko 3.000 migranata.

U Ceuti su uspostavljeni prihvatni centri nakon masovnog ulaska migranata krajem srpnja, ali još uvijek nema mjesta za sve njih.

Brojni migranti su rekli da su ušli u Španjolsku u potrazi za poslom i boljim životom. Tijekom prelaska u Ceutu poginulo je 96 migranata, uglavnom zbog utapanja dok su plivali oko lukobrana koji razdvaja siromašnu afričku od bogate europske zemlje.