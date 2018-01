Dječak svaki dan gledao vježbe pa ga gazda teretane iznenadio

Sirijski dječak, 12-godišnji Muhammet Halit došao je iz ratom zahvaćene Sirije u Tursku gdje za život zarađuje lašteći cipele na ulici. Fotografija na kojoj stoji ispred teretane i sa žudnjom gleda unutra došla je i do vlasnika teretane koji je dječaku odlučio pokloniti doživotno članstvo, javlja Daily Mail.

Turkish social media was heartbroken over the viral photo of a Syrian refugee shoeshine boy staring in from the outside of a southeast Turkey gym (left). So the gym gave the 12-year-old Muhammad Hussein a free lifetime membership. (right, DHA photo) pic.twitter.com/NCTXvV4I5F