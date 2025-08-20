Dječaku otkazivali organi, jedva ga spasili! Poskok je ugrizao još dvojicu u Istri: 'Oni su dobro'

U Istri dva nova ugriza zmije i to samo četiri dana nakon što su pulski liječnici spašavali sedmogodišnje dijete koje su morali staviti na respirator i koje je nakon nekoliko sati helikopterom prebačeno u riječku bolnicu na nastavak liječenja. Dječak je, kako samo ranije pisali, stigao u teškom stanju u bolnicu nakon ugriza najotrovnije europske zmije. Počeli su mu otkazivati organi.

- Iznimno teško opće stanje s urušajem više organskih sustava uspješno je terapijski zbrinuto primjenom antiviperinog seruma i indiciranim mjerama intenzivnog liječenja koje su u izvjesnim razdoblju obuhvaćale i potrebu za mehaničkom potporom disanju - navode iz KBC-a Rijeka te poručuju da su zahvaljujući pravodobnoj i sveobuhvatnoj stručnoj skrbi, u daljnjem tijeku pratili značajan i brz oporavak vitalnih parametara te općeg stanja djeteta, a uskoro i prestanak životne ugroženosti.

- Ovaj nesretni slučaj i njegove neželjene posljedice nakratko su ugrozile život jednog mališana. One upućuju na potrebu za oprezom i pažnjom tijekom aktivnosti na otvorenom, a sretnim raspletom i vraćenim dječjim osmijehom pokazuju pozitivne strane našeg zdravstvenog sustava - navode iz KBC-a.

Povećan broj ugriza

Ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini složio se da je u pitanju neobično povećan broj ugriza poskoka u samo par dana, iako ih ljeti ima. Dvojica pacijenata stigla su u Opću bolnicu Pula u razmaku od par sati.

Obojica su, kako je rečeno imali znakove ugriza. Ali za razliku od spomenutog djeteta koje je serum primilo 7-8 sati nakon ugriza poskoka za stopalo i koje je bilo životno ugroženo, dva muškarca koje su se 19. i 20. kolovoza javila u bolnicu za pomoć, otpuštena su,na sreću na kućnu njegu. Potvrdio je to ravnatelj Angelini.

- Oba ugriza dogodila su se u kratkom razmaku. Jedan muškarac je iz okolice Labina, a drugi je strani državljanin s njemačkog područja. Jedan se javio u utorak kasno navečer, a drugi u noći na srijedu. Muškarac koji je imao siguran ugriz poskoka je iz okolice Labina gdje se slučaj i dogodio i odmah je dobio serum, a kod drugog muškarca radilo se o ugrizu, ali nije primio serum jer nije razvio simptome, pa je vrlo moguće poskok nije uspio aplicirati otrov ili možda nije bila otrovnica. Muškarac koji je primio serum jer nakon opservacije pušten kući, a drugi pacijent imao je sumnju na ugriz zmije i dvije ugrizne rane ali nije bilo lokalne reakcije - ispričao je ravnatelj Angelini.

Pacijent koji je primio serum vidio je poskoka u trenutku ugriza. I odmah je pozvao pomoć, labinsku "hitnu" koja je u kratkom roku reagirala i prevezla pacijenta. Riječ je o mladiću koji ima 27 godina i koji je presretan što je sve dobro završilo.

- Velika hvala i liječnicima "hitne", a posebno liječnicima koji su odmah reagirali u pulskoj Općoj bolnici. Odmah je primio serum. Sve se dobro završilo jer se reagiralo na vrijeme. Moj sin je kući i trenutno mu je potreban mir - kazala je majka labinskog pacijenta koja je presretna što joj sin nema većih posljedica nakon ugriza otrovnice.

Bolnica ima seruma

Ravnatelj Angelini dodao je da je jedan pacijent potražio pomoć prije ponoći dok je drugi ubrzo stigao nakon ponoći.

- Pacijent koji je nakon primljenog seruma pušten kući odlično se oporavlja, a pušten je iz razloga jer je serum primljen u vrlo kratkom roku nakon ugriza. Nakon pola sata od događaja. Kad se prisjetimo slučaja životno ugroženog malog pacijenta koji je stigao na Veliku Gospu u teškom stanju, a kojeg su roditelji dovezli nakon osam sati od kad se dogodio ugriz na plaži, ovakva stanja su puno jednostavnija jer se serum primio puno ranije - objasnio je.

Kaže da je poanta cijele priče da se pacijenti odmah jave u bolnicu, i to iako i najmanje postoji sumnja na griz zmije.

Oba muškarca ugrizena su za ekstremitete. Drugi,koji nije imao potrebu za primanjem seruma imao je veliku sreću, jer,kako su kazali stručnjaci, poskok nekada ne ubrizga otrov.

Seruma pulska bolnica ima. Kako je naveo ravnatelj Pula na Odjelu infektologije ima 6 doza seruma, a u hitnoj službi je 5 ampula seruma. Međutim, u pripremi je nabavka još seruma jer se proteklih dana pojačano troše.

- Tri pacijenta imali smo u jako kratkom vremenu, ali inače se ljeti ugrizi događaju. Međutim, i šefica infektologije dr. Čelović i ja složili smo se da ne pamtimo u par dana toliki broj ugriza-rekao je na kraju.

Bitno je odmah otići u bolnicu

Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo Istre kazao je da je poskok najotrovnija europska zmija i jedina otrovnica u Istri. Prema istraživanjima jedina naša otrovnica ne ubrizga uvijek otrov tijekom ugriza.

- Oko 20-30 posto ugriza poskoka bude tzv. "suhi ugriz", bez otrova. Moguće je da samo ugrize i da ne ubrizga otrov u ranu, ali svejedno treba pratiti stanje i javiti se u najbližu bolnicu. Sva staništa gdje su se do sada dogodili ugrizi su uobičajena staništa poskoka. Ovo je doba godine kada su oni aktivni. Jako su plahi i do ugriza dolazi ili kada ih prestrašimo ili kada se osjećaju ugroženo. Nije napadački raspoložen. Kada se osoba kreće u njegovom staništu, kamenjara,krša ali i šume, treba pripaziti, raditi buku ili raditi vibracije pa se poskok sam udalji-kazao je stručnjak Landeka.