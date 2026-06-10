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VELIKODUŠNA DONACIJA

Dječja bolnica u Klaićevoj dobila 50.000 eura od Hrvatske lutrije

Piše HINA,
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Dječja bolnica u Klaićevoj dobila 50.000 eura od Hrvatske lutrije
Zagreb: Ozlijeđeni iz škole Prečko dovezeni su u bolnicu u Klaićevoj | Foto: Neva Zganecl/PIXSELL

Novac će se koristiti za nabavu sustava koji omogućuje bržu identifikaciju uzročnika infekcija kod djece, što bi trebalo skratiti vrijeme dijagnostike i ubrzati liječenje.

Za nabavu novog sustava koji će omogućiti bržu identifikaciju uzročnika infekcija kod djece, Hrvatska lutrija (HL) donirala je Klinici za dječje bolesti Zagreb 50 tisuća eura, priopćeno je u srijedu. Sredstva su namijenjena Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, a novi MALDI-TOF sustav omogućit će bržu identifikaciju uzročnika infekcija kod djece, čime će se značajno skratiti vrijeme potrebno za mikrobiološku dijagnostiku. To će liječnicima omogućiti brže donošenje terapijskih odluka i pravodobno uvođenje ciljanog liječenja. Simboličan ček ravnateljici Klinike Ivi Hojsak uručila je predsjednica Uprave Hrvatske lutrije Nikolina Klaić, a primopredaji su nazočili i državni tajnik Ministarstva zdravstva Renato Mittermayer te članica Uprave Hrvatske lutrije Dijana Pavićević.

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Ravnateljica Hojsak istaknula je da je brža i preciznija dijagnostika posebno važna za najosjetljivije skupine pacijenata, uključujući novorođenčad, dojenčad, imunokompromitiranu djecu i bolesnike s teškim infekcijama.

"Osim što pridonosi kvaliteti skrbi i sigurnosti pacijenata, ovakav sustav omogućuje racionalniju primjenu antimikrobnih lijekova te je važan alat u borbi protiv antimikrobne rezistencije", rekla je Hojsak.

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