Novac će se koristiti za nabavu sustava koji omogućuje bržu identifikaciju uzročnika infekcija kod djece, što bi trebalo skratiti vrijeme dijagnostike i ubrzati liječenje.
Dječja bolnica u Klaićevoj dobila 50.000 eura od Hrvatske lutrije
Za nabavu novog sustava koji će omogućiti bržu identifikaciju uzročnika infekcija kod djece, Hrvatska lutrija (HL) donirala je Klinici za dječje bolesti Zagreb 50 tisuća eura, priopćeno je u srijedu. Sredstva su namijenjena Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, a novi MALDI-TOF sustav omogućit će bržu identifikaciju uzročnika infekcija kod djece, čime će se značajno skratiti vrijeme potrebno za mikrobiološku dijagnostiku. To će liječnicima omogućiti brže donošenje terapijskih odluka i pravodobno uvođenje ciljanog liječenja. Simboličan ček ravnateljici Klinike Ivi Hojsak uručila je predsjednica Uprave Hrvatske lutrije Nikolina Klaić, a primopredaji su nazočili i državni tajnik Ministarstva zdravstva Renato Mittermayer te članica Uprave Hrvatske lutrije Dijana Pavićević.
Ravnateljica Hojsak istaknula je da je brža i preciznija dijagnostika posebno važna za najosjetljivije skupine pacijenata, uključujući novorođenčad, dojenčad, imunokompromitiranu djecu i bolesnike s teškim infekcijama.
"Osim što pridonosi kvaliteti skrbi i sigurnosti pacijenata, ovakav sustav omogućuje racionalniju primjenu antimikrobnih lijekova te je važan alat u borbi protiv antimikrobne rezistencije", rekla je Hojsak.
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