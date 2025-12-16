Dječji psihijatar monstrum je zlostavljao djecu i davao im drogu: 'Duboko smo zgroženi'

Slučaj dječjeg psihijatra iz Osijeka koji je uhićen pod sumnjom da je svoje maloljetne pacijente, djecu, u osječkoj bolnici neprimjereno dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju zgrozila je javnost i struku. Policija je u utorak objavila da su dovršili istragu nad 46-godišnjim doktorom iz Osijeka zbog počinjenja više kaznenih djela na štetu maloljetnika i dvoje punoljetnih.

- Utvrđeno je da se od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju - navodi policija i dodaje: Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku - objavili su iz policije. Nakon pretrage doma i ordinacije policija je osječkom psihijatru oduzela dva računala, mobitel, 33 plastične vrećice marihuane ukupne mase 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta MDMA ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s MDMA ukupne mase 4,71 gram, šest paketića s amfetaminom mase 3,24 grama. Kako piše Telegram, žrtve su odlučile svjedočiti protiv njega te tužiteljstvo smatra da sada ima dovoljno dokaza da ga kazneno goni. Nakon svega su se oglasili i iz ravnateljstva KBC-a Osijek. U svom su priopćenju naveli da surađuju sa svim nadležnim institucijama i da su uhićenog liječnika udaljili s posla.

Sud mu je u popodnevnim satima utorka odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, piše Index.

Ravnatelj: Donijeli smo odluku o udaljenju radnika

- Vezano za informacije o tijeku postupka, molimo obratite se nadležnim institucijama. Odmah po službenom saznanju, Ravnateljstvo je postupilo sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti te donijelo Odluku o udaljenju radnika od obavljanja poslova. Radi zaštite prava pacijenata i budući da je postupak u tijeku, ne možemo iznositi dodatne pojedinosti niti komentirati konkretne okolnosti slučaja - stoji u priopćenju Ravnateljstva KBC-a Osijek.

Kontaktirali smo i ravnatelja KBC-a, dr. Krunoslava Šegu, koji je za 24sata rekao da radi zaštite pacijenata ne može ništa više reći i da je sve što može reći o ovom slučaju napisano u priopćenju.

Reagiralo je i Ministarstvo zdravstva, koje je izražava "duboku zgroženost te najoštrije osuđuje kaznena djela koja se, prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, stavljaju na teret zdravstvenom djelatniku iz Osijeka".

Liječnička komora pokreće postupak

- Riječ je o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke. Zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno je nedopustiva te za takva djela ne može i neće biti nikakvog opravdanja. Ovakvi postupci ozbiljno narušavaju povjerenje građana u zdravstveni sustav i bacaju ljagu na profesiju koja je utemeljena na sigurnosti, skrbi i povjerenju. Ministarstvo zdravstva ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela. Očekujemo da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom. Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva, navode u priopćenju.

Ministarstvo je, dodaju, u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor.

- Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere s ciljem sprečavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja najviše razine povjerenja građana u zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav u cjelini - poručuju iz ministarstva.

O svemu se oglasila i Hrvatska liječnička komora, koja je, kako navode u svom priopćenju, "duboko zgrožena slučajem psihijatra iz Osijeka koji je uhićen zbog sumnje na kaznena djela povezana sa zlouporabom droga, zlostavljanjem djece i maloljetnika i povredom prava djece".

- Takvo ponašanje predstavlja teško kršenje zakona te temeljnih etičkih načela liječničke profesije. Povjerenstvo HLK za medicinsku etiku i deontologiju stoga pokreće postupak protiv navedenog liječnika. HLK očekuje da nadležna tijela provedu žurnu i temeljitu istragu o ovom slučaju - objavili su u kratkom priopćenju.

Ovakav šokantan slučaj zaslužuje najstrožu moguću kaznu i sankcije jer, osim što grubo krši prava djeteta i pacijenata, uza sve to narušava odnos povjerenja koji djeca i roditelji imaju prema osobi koja njihovo dijete, odnosno njih, treba liječiti, a ne zlostavljati.