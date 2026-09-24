Obavijesti

News

Komentari 0
'TKO TU KOGA PRAVI LUD?!'

Djelatnik Holdinga pokazao platnu listu: 'Grad je objavio frizirane podatke o plaćama'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Djelatnik Holdinga pokazao platnu listu: 'Grad je objavio frizirane podatke o plaćama'
Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema podacima koje je objavio Grad, prosječna isplaćena neto plaća s dodacima za komunalnog radnika u Čistoći u srpnju iznosila 1650,61 euro, dok je najmanja navedena neto plaća bila 1272,30 eura, a najveća čak 2250,81 euro

Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk, a kao odgovor tome Grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević objavili su tablice s prosječnim, minimalnim i maksimalnim isplaćenim primanjima po zanimanjima. Dnevnik Nove TV razgovarao je s jednim od poslovođa u Holdingu koji tvrdi da je gradska uprava obmanula javnost podacima.

Prema podacima koje je objavio Grad, prosječna isplaćena neto plaća s dodacima za komunalnog radnika u Čistoći u srpnju iznosila 1650,61 euro, dok je najmanja navedena neto plaća bila 1272,30 eura, a najveća čak 2250,81 euro.

Poslovođa ipak ističe da su to 'frizirani' podaci.

- To su frizirani podaci koji nisu u cijelosti točni. Plasirali su ih uoči štrajka kako bi se javnost okrenula protiv radnika i stala na stranu uprave. Osnovica u Holdingu  iznosi 592 eura. Za komunalnog radnika ona se množi s koeficijentom složenosti posla od 1,8, na što ide još 10 posto dodatka za otežane uvjete rada. To u brutu ispadne oko 1200 eura. Radno vrijeme ovisi o fondu sati u mjesecu, a po pravilu se radi 7,5 sati dnevno, pri čemu jedna radna subota u mjesecu ulazi u redovnu satnicu i uopće se ne plaća kao prekovremeni rad. Kad se sve zbroji, ako radnik radi samo prvu smjenu, njegova stvarna neto plaća iznosi oko 1000 eura, pa čak i manje - istaknuo je.

VEĆA MATERIJALNA PRAVA Tomašević: Najavljeni štrajk je moguć, zahtjevi su iznenađujući
Tomašević: Najavljeni štrajk je moguć, zahtjevi su iznenađujući

On je Dnevniku dao i svoje platne liste prema kojima je vidljivo da on ima koeficijent 2,6000 i osnovicu od 592,20 eura. Njegova čista neto plaća za taj mjesec iznosila je 1.295,37 eura. Do ukupnog iznosa za isplatu od 1.686,47 eura došlo se tek kada su se na plaću dodale neoporezive naknade i dodaci.

- Ako ja kao poslovođa, sa završenom višom školom, osam godina staža i koeficijentom 2,600, imam neto plaću manju od 1300 eura bez prijevoza i dodataka, kako je moguće da Grad tvrdi da je najmanja isplaćena plaća običnog komunalnog radnika gotovo 1300 eura?

Osvrnuo se i na percepciju javnosti koja se stvara plasiranjem astronomskih pojedinačnih iznosa, poput onog da komunalni radnik može zaraditi i više od 2200 eura, a vozač autobusa preko 2700 eura.

Najavljen za 28. rujna Sindikati ZET-a i Holdinga provode izjašnjavanje o štrajku
Sindikati ZET-a i Holdinga provode izjašnjavanje o štrajku

- Uvjeti za komunalnog radnika su osnovna škola i sad svi misle da je to posao u kojem ćeš sjediti osam sati, prošetati se i uzeti veliku plaću. Svi koji misle da je to tako jednostavno mogu se slobodno prijaviti i vidjeti kakva je stvarnost. Kad krene snijeg, kiša, led, nesnosna ljetna vrućina ili smrad... Smeće mora biti pokupljeno, a ljudi vise s kamiona na cesti u svim uvjetima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari
SVE OBJAVILI

Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari

Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a traže paket mjera koji uključuje povećanje osnovice plaće, indeksaciju, veću naknadu za prijevoz, korekciju koeficijenata složenosti radnih mjesta te druga materijalna prava
HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'
ODLUKA NAKON GODINU I POL

HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'

Doplata će, ovisno o jačini lijeka, iznositi od 25 do 45 eura. Cijena tog lijeka inače se u ljekarnama kreće i do 390 eura, ovisno o jačini lijeka.
EKSKLUZIVNO Ovo je helikopter koji je opasno letio kraj Rijeke, evo što Poljaci rade u Hrvatskoj
POGLEDAJTE SNIMKE

EKSKLUZIVNO Ovo je helikopter koji je opasno letio kraj Rijeke, evo što Poljaci rade u Hrvatskoj

Inspektori su na terenu i u suradnji s policijom utvrđuju sve okolnosti događaja, odnosno postoji li kaznena odgovornost, koja je bila svrha leta i na kojoj je visini pilot letio, rekao nam je glavni istražitelj za zrakoplovne nesreće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026