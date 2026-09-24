Djelatnik Holdinga pokazao platnu listu: 'Grad je objavio frizirane podatke o plaćama'

Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk, a kao odgovor tome Grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević objavili su tablice s prosječnim, minimalnim i maksimalnim isplaćenim primanjima po zanimanjima. Dnevnik Nove TV razgovarao je s jednim od poslovođa u Holdingu koji tvrdi da je gradska uprava obmanula javnost podacima.

Prema podacima koje je objavio Grad, prosječna isplaćena neto plaća s dodacima za komunalnog radnika u Čistoći u srpnju iznosila 1650,61 euro, dok je najmanja navedena neto plaća bila 1272,30 eura, a najveća čak 2250,81 euro.

Poslovođa ipak ističe da su to 'frizirani' podaci.

- To su frizirani podaci koji nisu u cijelosti točni. Plasirali su ih uoči štrajka kako bi se javnost okrenula protiv radnika i stala na stranu uprave. Osnovica u Holdingu iznosi 592 eura. Za komunalnog radnika ona se množi s koeficijentom složenosti posla od 1,8, na što ide još 10 posto dodatka za otežane uvjete rada. To u brutu ispadne oko 1200 eura. Radno vrijeme ovisi o fondu sati u mjesecu, a po pravilu se radi 7,5 sati dnevno, pri čemu jedna radna subota u mjesecu ulazi u redovnu satnicu i uopće se ne plaća kao prekovremeni rad. Kad se sve zbroji, ako radnik radi samo prvu smjenu, njegova stvarna neto plaća iznosi oko 1000 eura, pa čak i manje - istaknuo je.

On je Dnevniku dao i svoje platne liste prema kojima je vidljivo da on ima koeficijent 2,6000 i osnovicu od 592,20 eura. Njegova čista neto plaća za taj mjesec iznosila je 1.295,37 eura. Do ukupnog iznosa za isplatu od 1.686,47 eura došlo se tek kada su se na plaću dodale neoporezive naknade i dodaci.

- Ako ja kao poslovođa, sa završenom višom školom, osam godina staža i koeficijentom 2,600, imam neto plaću manju od 1300 eura bez prijevoza i dodataka, kako je moguće da Grad tvrdi da je najmanja isplaćena plaća običnog komunalnog radnika gotovo 1300 eura?

Osvrnuo se i na percepciju javnosti koja se stvara plasiranjem astronomskih pojedinačnih iznosa, poput onog da komunalni radnik može zaraditi i više od 2200 eura, a vozač autobusa preko 2700 eura.

- Uvjeti za komunalnog radnika su osnovna škola i sad svi misle da je to posao u kojem ćeš sjediti osam sati, prošetati se i uzeti veliku plaću. Svi koji misle da je to tako jednostavno mogu se slobodno prijaviti i vidjeti kakva je stvarnost. Kad krene snijeg, kiša, led, nesnosna ljetna vrućina ili smrad... Smeće mora biti pokupljeno, a ljudi vise s kamiona na cesti u svim uvjetima.