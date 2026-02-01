Djelomično zatvaraju Park šumu Marjan zbog sanacije stabala

Zbog radova na sanaciji stabala, koji se provode radi sigurnosti ljudi i imovine, od ponedjeljka će Park šuma Marjan biti djelomično zatvorena za posjetitelje, priopćeno je iz Javne ustanove Park šuma Marjan.

Kako navode, zabrana kretanja i zadržavanja odnosi se na šetalište Marina Tartaglie, kao i na šumski dio Park šume Marjan sjeverno od rampe Vodosprema, Sedla i Promatračnice.

Radovi su tehnički zahtjevni i uključuju kretanje teške mehanizacije zbog čega je privremena zabrana nužna, a Marjan će se ponovno otvarati postupno, po zonama, sukladno napretku radova na terenu.

Zabrana ostaje na snazi do objave službenog završetka sanacije.