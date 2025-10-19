Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Djevojka (22) autom naletjela na ženu u Splitu, preminula je. Policija traži svjedoke nesreće

Piše Antonela Šaponja,
Djevojka (22) autom naletjela na ženu u Splitu, preminula je. Policija traži svjedoke nesreće
22-godišnja vozačica osobnog vozila udarila je pješakinju koja je neoprezno prelazila kolnik. Unatoč brzoj intervenciji, žena je preminula na mjestu događaja

Starija žena preminula je u naletu automobila u Splitu. Do teške prometne nesreće došlo je u subotu, 18. listopada oko 6.40 sati ujutro, u Ulici Domovinskog rata u Splitu, kod nadvožnjaka Pujanke.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, 22-godišnja vozačica osobnog vozila udarila je pješakinju koja je neoprezno prelazila kolnik. Unatoč brzoj intervenciji, žena je preminula na mjestu događaja.

Na mjesto nesreće izašao je zamjenik Županijskog državnog odvjetnika koji je rukovodio očevidom. Iz policije su izvijestili kako se promet na tom dijelu ceste sada odvija nesmetano.

Policija je tijekom dana uputila i javni apel svima koji su svjedočili ovoj nesreći:

- Poštovani, vezano uz prometnu nesreću sa smrtno stradalom osobom koja se dogodila jutros na kolniku ulice Domovinskog rata u Splitu (kod kućnog broja 95, ispod nadvožnjaka ulice Zagorski put), u kojoj je osobno vozilo oborilo pješakinju, pozivamo očevice da se jave u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81, ili na brojeve telefona 021/504-036 i 504-010 - objavila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Istraga okolnosti nesreće je u tijeku.

