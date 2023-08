DNK u slučaju ubojstva Grka bit će za tjedan dana: ‘Da je policija bila tamo, sin bi mi bio živ...'

Uznemirujući video koji prikazuje posljednje trenutke Katsourisovog života objavljen je na društvenim mrežama, a navodno i uvršten u spis istražitelja, piše Novi list.

Naime, prvo se vidi kako bježi od Dinamovih huligana da bi pola minute kasnije tražio skrovište u stražnjem dijelu kioska. U tom je trenutku već zadobio kobni ubod u brahijalnu arteriju u ruci, koji je na kraju doveo do njegove smrti.

On je u jednom trenutku sjeo iza hladnjaka, dok ga vlasnici kioska začuđeno promatraju. Žena i muškarac mu pružaju papir da se obriše, dolazi još jedan čovjek koji mu pokušava pomoći, dati vode i obavijestiti nekog o dramatičnoj situaciji.

Michalis se pokušavao ustati, no zbog krvarenja nije imao snage. Pada na tlo i umire.

- To što sam vidjela na snimkama je ludilo. Stalno ih iznova vrtim kako bi vidjela tko je ubojica mog djeteta. Da je policija bila tamo, moje dijete bi bilo spašeno. Nije bilo ni hitne pomoći. Ne mogu više pričati. Boli me, nisam više sposobna ni misliti ni koncentrirati se. Tko god da je to učinio, platit će. Pravda valjda postoji - kazala je majka ubijenog AEK-ovog navijača te dodala da je nakon pobjede AEK-a u Zagrebu otišla na grob svojeg sina kako bi mu to rekla.

- Pričala sam mu da su mu igrači posvetili pobjedu - kazala je Katsourisova majka.

U istrazi ubojstva tek za nekoliko dana bit će dovršeni i poznati rezultati usporednih DNK uzoraka prikupljenih od 105 zatvorenika, među kojima je 98 hrvatskih državljana kako bi se identificirao ubojica.

Grčki portal Protothema piše da su vlasti i dalje usredotočene na istragu u vezi dva sklopiva noža s tragovima krvi koji su identificirani i zaplijenjeni od dvojice uhićenika, nakon krvavih huliganskih nereda u noći sa 7, na 8. kolovoza – jednog albanskog i 23-godišnjeg hrvatskog državljanina. Policija očekuje da će analizom uzoraka DNA s noževa doći do novih informacija koje će pomoći u identifikaciji ubojice iz obračuna hrvatskih i grčkih izgrednika uoči utakmice domaćeg AEK-a i Dinama.

Dan nakon što je najavljeno da će se pokrenuti uhićenja još nekih odbjeglih grčkih huligana povezanih s krvavim neredima, objavljeno je da im u bijegu društvo pravi i desetak bjegunaca hrvatskog državljanstva. Portal Newsit, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavio je kako policija raspolaže informacijama da su hrvatski huligani imali vođu i da je on pobjegao s još desetak domaćih i hrvatskih izgrednika. Newsit piše da je navodni hrvatski vođa nereda bio na mjestu ubojstva 29-godišnjeg navijača i da je porijeklom iz BiH.

– Njegovi podaci poznati su vlastima i zasad se ne vjeruje da je uspio pobjeći iz zemlje. Vjeruje se da se skriva u Grčkoj - objavio je Newsit.

Dok se čeka DNK nalaz, stigli su prvi rezultati analize mobitela zatvorenih Boysa koje su pretražili policijski stručnjaci. U grčke medije iscurile su fotografije zaslona s mobilnih uređaja s lokacijama koje su tražili. Preko GPS-u ukucavali su upute za Igoumenitsu, Pirej, ali i parking u Bariju i Anconi u Italiji što aludira na plan da se do Hrvatske dokopaju preko Italije. Po dolasku u Atenu upisali su dvije adrese koje policija sad navodno provjerava. Pokušava se utvrditi i koliko mobitela odgovara SIM karticama iz Hrvatske te imena vlasnika, a analiziraju se i mobiteli grčkih državljana čiji su se signali emitirali s istog mjesta.

Odvjetnik hrvatskih optuženika Dimitrios Zorbas kazao je grčkim medijima da je zatražio uklanjanje telefonske tajne u korist njegovih branjenika.

– Do danas nemamo rezultate DNA testova. Vlasti nastavljaju istragu u svim smjerovima kako bi identificirale izvršitelja ubojstva. Zatražili smo uklanjanje telefonske tajne i videomaterijala koji su važni za našu obranu - potvrdio je Zorbas.

Uskoro bi trebali biti objavljeni i podaci za 60 različitih predmeta, oruđa i ostalih huliganskih rekvizita koji su pronađeni i prikupljeni oko stadiona AEK-a nakon nereda.