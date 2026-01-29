Do jučer nezamislivo. Starmer i XI razgovarali o suradnji Kine i Ujedinjenog Kraljevstva

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da su on i kineski predsjednik Xi Jinping postigli dobar napredak u pogledu carina, putovanja i migracija na sastanku u četvrtak, što je njihov odnos dovelo na "snažno mjesto".

"Postigli smo stvarno dobar napredak u pogledu carina na viski, putovanja bez viza u Kinu i suradnje u razmjeni informacija o ilegalnim migracijama", rekao je Starmer novinarima u Pekingu nakon 80-minutnog samita s kineskim čelnikom.

Razgovarali su o tome koliko će se smanjiti carine na viski i u kojem vremenskom okviru, kao i o informacijama o malim brodovima koji se koriste u ilegalnim migracijama u Britaniju kao dio većeg strateškog fokusa na sigurnost i obranu.

Starmer je također rekao da je potez prema snižavanju carina na viski primjer kako želi "mnogo širu otvorenost" za britanska poduzeća u Kini, što je dio cilja njegovog putovanja dok nastoji potaknuti rast usporenog britanskog gospodarstva.

Na pitanje je li s Xijem razgovarao o Jimmyju Laiju, bivšem medijskom tajkunu iz Hong Konga i britanskom državljaninu koji je u prosincu osuđen za zločine protiv nacionalne sigurnosti, Starmer je rekao da su o tome vodili "uljudan" razgovor.

Xi Jinping je nakon sastanka sa Starmerom rekao da je međusobno povjerenje temelj trajnih odnosa te da bi Kina i Velika Britanija trebale proširiti suradnju u raznim područjima, uključujući obrazovanje i zdravstvo.

Foto: Carl Court

Premijer se sastao s Xijem u Velikoj dvoran naroda na početku svog posjeta Kini.

Ovo je drugi sastanak dvojice muškaraca i predstavlja kulminaciju višemjesečnih priprema za Starmerov posjet dok nastoji resetirati odnose između dviju zemalja.

Rekavši Xiju da je prošlo "predugo" otkako je britanski premijer posjetio zemlju, rekao je: "Kina je ključni igrač na globalnoj sceni i ključno je da izgradimo sofisticiraniji odnos."

Opisujući stanje svijeta kao "turbulentno i fluidno", Xi je rekao da je više dijaloga između Ujedinjenog Kraljevstva i Kine "imperativ", bilo da je to "zbog svjetskog mira i stabilnosti ili zbog gospodarstava i naroda naših dviju zemalja".