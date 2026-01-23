Obavijesti

News

Komentari 0
REAGIRAO I PRINC

Starmer o Trumpovim izjavama o Afganistanu: 'Prouzročio je veliku bol voljenima stradalih'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Starmer o Trumpovim izjavama o Afganistanu: 'Prouzročio je veliku bol voljenima stradalih'
Foto: Stefan Rousseau

Britanski premijer osudio Trumpove tvrdnje da se europske snage nisu približavale prvim linijama; kritike stižu i od princa Harryja i nizozemskog ministra vanjskih poslova

Admiral

Britanski premijer Keir Starmer nazvao je izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se europske snage nisu približavale prvim linijama u Afganistanu uvredljivima i „iskreno užasavajućima”.  

„Smatram da su riječi predsjednika Trumpa uvredljive i iskreno užasavajuće i nisam iznenađen da su prouzročile toliku bol voljenima ubijenih ili ozlijeđenih”, rekao je laburist u izjavi novinarima. 

IZAZVAO OGORČENOST Trump razbjesnio Britance: 'NATO se držao od bojišnice u Afganistanu'. Poginulo ih 450
Trump razbjesnio Britance: 'NATO se držao od bojišnice u Afganistanu'. Poginulo ih 450

Upitan hoće li zatražiti ispriku od američkog predsjednika, Starmer je odgovorio da bi se „on svakako ispričao da se tako krivo izrazio ili izgovorio te riječi”. 

Velika Britanija izgubila je u Afganistanu 457 vojnika i to je za nju bio najkrvaviji prekomorski sukob od pedesetih. Tijekom najintenzivnijih godina rata Britanci su predvodili saveznike u Helmandu, najvećoj i najnestabilnijoj afganistanskoj pokrajini. Uz Amerikance su se borili i u Iraku. 

BITKA OKO BLAGA Američki milijarderi već ulažu milijarde dolara u Grenland...
Američki milijarderi već ulažu milijarde dolara u Grenland...

Starmerova kritika posebno je snažna jer je on poznat kao čelnik koji u pravilu izbjegava izravno kritizirati Trumpa u javnosti. 

Američki predsjednik u četvrtak je za Fox News rekao da SAD „nikad nije trebao” transatlantski savez te je optužio saveznike da su se držali „malo podalje prvih linija” u Afganistanu. 

TRUMP PRIJETI EU povlači kočnicu: Odgodili carine SAD-u od 93 mlrd. eura
EU povlači kočnicu: Odgodili carine SAD-u od 93 mlrd. eura

Njegova izjava dodatno je pogoršala odnose s europskim saveznicima, već napetima zbog njegovih prijetnji da će preuzeti autonomni danski teritorij Grenland i carina kojima je zastrašivao europske zemlje koje su stale uz Kopenhagen. 

Trumpovu izjavu o Afganistanu osudio je i nizozemski ministar vanjskih poslova David Van Weel, prozvavši ju neistinitom i uvredljivom. Kritikama se priključio i britanski princ Harry koji je služio u srednjoazijskoj zemlji. 

UMIJEĆE PREGOVARANJA Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

„O tim žrtvama se treba govoriti istinito i s poštovanjem”, priopćio je. 

U Afganistanu je poginulo i više od 150 Kanađana, 90 Francuza i nekoliko desetaka vojnika iz Njemačke, Italije i drugih zemalja. Danska, posljednja u nizu meta Trumpovih prijetnji, tamo je izgubila 44 vojnika, čime je u odnosu na broj stanovnika imala najviše žrtava u tom ratu. 

SAD je u Afganistanu izgubio 2460 vojnika, što ga po omjeru poginulih i broja stanovnika svrstava uz Britaniju i Dansku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'
HOTEL JE ZATVOREN

Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla
Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane
PRATITE NA 24SATA

Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026