Starmer o Trumpovim izjavama o Afganistanu: 'Prouzročio je veliku bol voljenima stradalih'

Britanski premijer Keir Starmer nazvao je izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se europske snage nisu približavale prvim linijama u Afganistanu uvredljivima i „iskreno užasavajućima”.

„Smatram da su riječi predsjednika Trumpa uvredljive i iskreno užasavajuće i nisam iznenađen da su prouzročile toliku bol voljenima ubijenih ili ozlijeđenih”, rekao je laburist u izjavi novinarima.

Upitan hoće li zatražiti ispriku od američkog predsjednika, Starmer je odgovorio da bi se „on svakako ispričao da se tako krivo izrazio ili izgovorio te riječi”.

Velika Britanija izgubila je u Afganistanu 457 vojnika i to je za nju bio najkrvaviji prekomorski sukob od pedesetih. Tijekom najintenzivnijih godina rata Britanci su predvodili saveznike u Helmandu, najvećoj i najnestabilnijoj afganistanskoj pokrajini. Uz Amerikance su se borili i u Iraku.

Starmerova kritika posebno je snažna jer je on poznat kao čelnik koji u pravilu izbjegava izravno kritizirati Trumpa u javnosti.

Američki predsjednik u četvrtak je za Fox News rekao da SAD „nikad nije trebao” transatlantski savez te je optužio saveznike da su se držali „malo podalje prvih linija” u Afganistanu.

Njegova izjava dodatno je pogoršala odnose s europskim saveznicima, već napetima zbog njegovih prijetnji da će preuzeti autonomni danski teritorij Grenland i carina kojima je zastrašivao europske zemlje koje su stale uz Kopenhagen.

Trumpovu izjavu o Afganistanu osudio je i nizozemski ministar vanjskih poslova David Van Weel, prozvavši ju neistinitom i uvredljivom. Kritikama se priključio i britanski princ Harry koji je služio u srednjoazijskoj zemlji.

„O tim žrtvama se treba govoriti istinito i s poštovanjem”, priopćio je.

U Afganistanu je poginulo i više od 150 Kanađana, 90 Francuza i nekoliko desetaka vojnika iz Njemačke, Italije i drugih zemalja. Danska, posljednja u nizu meta Trumpovih prijetnji, tamo je izgubila 44 vojnika, čime je u odnosu na broj stanovnika imala najviše žrtava u tom ratu.

SAD je u Afganistanu izgubio 2460 vojnika, što ga po omjeru poginulih i broja stanovnika svrstava uz Britaniju i Dansku.