Teško je prognozirati hoće li doći do dogovora o zajedničkom slavlju, iako je bilo pokušaja i u prošlosti. No ekumenizam je vrlo važan i nadam se da će doći do pozitivnih pomaka, rekao je riječki crkveni povjesničar i teolog Marko Medved za HRT.

Poruke vjerskih vođa u Hrvatskoj ove godine usklađene su s porukama Pape Franje, koji se posebno osvrnuo na čovjeka, krize, izbjeglice i svjetske sukobe. Medved je također istaknuo da kao teolog nikada nije volio olaka i površna tumačenja zla i nepravde, jer vjeruje da prava snaga vjere leži u suočavanju s tim pitanjima na dubljoj, duhovnoj razini.

- Kršćanstvo ne nudi razumski odgovor na pitanje zašto trpi nevin čovjek. Nego nas poziva da s Kristom pronađemo smisao i snagu da izdržimo - poručuje.

Posebno se osvrnuo na papu Franju, kojeg vidi kao teologa iz stvarnog, a ne kabinetskog svijeta.

- Već 2019. potpisao je deklaraciju o miru sa šejhom Ahmedom al-Tayebom. Time je jasno poručio da religija ne smije biti oruđe ratova i politike. Papa Franjo ne živi u svijetu ideja, nego se izravno bavi izazovima stvarnosti, ratovima, migracijama, siromaštvom. Njegov pristup temelji se na stvarnosti, a ne na teorijama - rekao je.

Govoreći o pluralizmu unutar Katoličke crkve, Medved je istaknuo da unutar same Crkve postoje različiti pristupi i prioriteti. Neki se fokusiraju na društveni utjecaj, dok drugi žive i svjedoče evanđelje na osobni i duhovni način.

Nažalost, dobar dio kršćana zaboravlja da je i Isus bio migrant

- Kroz sve migracijske valove ta organizacija pokazuje pravo lice kršćanstva, u strancu vide brata, a ne prijetnju. Nažalost, dobar dio kršćana, barem kako to vidimo na društvenim mrežama, zaboravlja da je i Isus bio migrant. Od početka Biblije poziv je isti, brini se za udovicu, siromaha i stranca - podsjetio je.

- Nažalost, često se u javnosti vidi samo jedna strana Crkve. No postoji i druga strana, oni koji rade tiho i konkretno, koji svjedoče vjeru djelima. Spomenuo bih nadbiskupa Matu Uzinića koji je na Veliki četvrtak oprao noge stranim radnicima i time ukazao na naš odnos prema njima. To je snažna poruka - rekao je Medved.

- Crkva se uvijek mora iznova reformirati. Kroz povijest su se mnogi zalagali za tu obnovu. Najpoznatiji među njima bio je sveti Franjo Asiški koji je Crkvu vratio siromašnima kad se previše približila moći i feudalnim strukturama - zaključio je.