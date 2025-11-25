Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI PROJEKT

Dobavljači novog sustava naplate cestarina u Hrvatskoj dobili su posao i u SAD-u

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Dobavljači novog sustava naplate cestarina u Hrvatskoj dobili su posao i u SAD-u
Šibenik: Do kraja 2024. godine u Hrvatskoj se mijenja sustav naplate cestarine | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tvrtka Vitronic iz poslovne grupe ITIS Holding izgradit će sustav za povećanje sigurnosti prometa u okrugu Montgomery u SAD-u i njime upravljati devet godina

Vrijednost tog projekta prelazi 100 milijuna eura, a u njega će se, u okviru te poslovne grupe uključiti i SkyToll i TollNet, koji uvode novi sustav naplate cestarina u Hrvatskoj. ITIS Holding je dio međunarodne grupacije PPF, a bavi se rješenjima za pametnu prometnu infrastrukturu i naplatu cestarine. Grupa upravlja sustavima za naplatu cestarine u Češkoj Republici i u Slovačkoj, izgradila je sustav za naplatu vinjeta u Sloveniji, a novi sustav za naplatu cestarine u Hrvatskoj trebala bi pokrenuti početkom 2027. godine, navode iz tog holdinga u svojoj objavi od utorka. Podsjetimo, Hrvatske autoceste potpisale su sa zajednicom ponuditelja koju čine slovačka tvrtka SkyToll i češki TollNet ugovor vrijedan 79,9 milijuna eura bez PDV-a za novi sustav naplate cestarina na svim autocestama u RH kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj, uz rok završetka radova od 24 mjeseca od sklapanja ugovora. 

Za Vitronic, koji je osnovan u Njemačkoj prije više od 40 godina, posao u SAD-u najveći je operativno-servisni projekt u povijesti, a istodobno će to biti prvi projekt takvog opsega na sjevernoameričkom kontinentu, na isporuci i upravljanju kojega će zajedno sudjelovati i druga društva unutar poslovne grupe ITIS Holding.

BEZ RAMPI I STAJANJA Vlada odlučila: Od ožujka 2027. novi sustav naplate cestarina
Vlada odlučila: Od ožujka 2027. novi sustav naplate cestarina

"Gradovi više ne traže samo dobavljače tehnologija, već pouzdane partnere koji su sposobni dugoročno upravljati čitavim sustavima za sankcioniranje prekršaja. Zahvaljujući kombinaciji know-howa pojedinih tvrtki unutar poslovne grupe ITIS Holding, možemo klijentima ponuditi jedinstvenu i zaokruženu uslugu koja dokazano pomaže smanjiti broj nesreća, povećati sigurnost i učinkovito upravljati složenim postupcima provođenja prometnih propisa vezanih uz sigurnost prometa", izjavio je Matej Okáli, generalni direktor ITIS Holding.

U svom priopćenju ITIS navodi i da je prometna sigurnost veliki je izazov u SAD-u, gdje je u 2024. zabilježeno 39.345 poginulih na cestama, što je porast od 8,2 posto u posljednjih pet godina. Sa 12,3 poginulih na 100 tisuća stanovnika, smrtnost je više nego dvostruko veća od europskog prosjeka (5,9) ili australskog (5,2). Okrug Montgomery pokrenuo je svoj program automatiziranog sankcioniranja prekršaja još 1999. godine. Danas je njegov ključni dio strategija Vision Zero, usmjerena na eliminaciju teških i smrtnih prometnih nesreća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025