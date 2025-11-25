Dobavljači novog sustava naplate cestarina u Hrvatskoj dobili su posao i u SAD-u

Vrijednost tog projekta prelazi 100 milijuna eura, a u njega će se, u okviru te poslovne grupe uključiti i SkyToll i TollNet, koji uvode novi sustav naplate cestarina u Hrvatskoj. ITIS Holding je dio međunarodne grupacije PPF, a bavi se rješenjima za pametnu prometnu infrastrukturu i naplatu cestarine. Grupa upravlja sustavima za naplatu cestarine u Češkoj Republici i u Slovačkoj, izgradila je sustav za naplatu vinjeta u Sloveniji, a novi sustav za naplatu cestarine u Hrvatskoj trebala bi pokrenuti početkom 2027. godine, navode iz tog holdinga u svojoj objavi od utorka. Podsjetimo, Hrvatske autoceste potpisale su sa zajednicom ponuditelja koju čine slovačka tvrtka SkyToll i češki TollNet ugovor vrijedan 79,9 milijuna eura bez PDV-a za novi sustav naplate cestarina na svim autocestama u RH kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj, uz rok završetka radova od 24 mjeseca od sklapanja ugovora.

Za Vitronic, koji je osnovan u Njemačkoj prije više od 40 godina, posao u SAD-u najveći je operativno-servisni projekt u povijesti, a istodobno će to biti prvi projekt takvog opsega na sjevernoameričkom kontinentu, na isporuci i upravljanju kojega će zajedno sudjelovati i druga društva unutar poslovne grupe ITIS Holding.

"Gradovi više ne traže samo dobavljače tehnologija, već pouzdane partnere koji su sposobni dugoročno upravljati čitavim sustavima za sankcioniranje prekršaja. Zahvaljujući kombinaciji know-howa pojedinih tvrtki unutar poslovne grupe ITIS Holding, možemo klijentima ponuditi jedinstvenu i zaokruženu uslugu koja dokazano pomaže smanjiti broj nesreća, povećati sigurnost i učinkovito upravljati složenim postupcima provođenja prometnih propisa vezanih uz sigurnost prometa", izjavio je Matej Okáli, generalni direktor ITIS Holding.

U svom priopćenju ITIS navodi i da je prometna sigurnost veliki je izazov u SAD-u, gdje je u 2024. zabilježeno 39.345 poginulih na cestama, što je porast od 8,2 posto u posljednjih pet godina. Sa 12,3 poginulih na 100 tisuća stanovnika, smrtnost je više nego dvostruko veća od europskog prosjeka (5,9) ili australskog (5,2). Okrug Montgomery pokrenuo je svoj program automatiziranog sankcioniranja prekršaja još 1999. godine. Danas je njegov ključni dio strategija Vision Zero, usmjerena na eliminaciju teških i smrtnih prometnih nesreća.