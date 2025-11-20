Vlada odlučila: Od ožujka 2027. novi sustav naplate cestarina

Vlada je sa sjednice u četvrtak u Sabor poslala konačni prijedlog zakona o naplati cestarine, pri čemu bi puna primjena novog sustava naplate krenula od 1. ožujka 2027. godine.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da se po prvi puta uspostavlja zakonodavni okvir kojim se uređuje jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u RH.

Kazao je da su trenutno sva pitanja naplate cestarine uređena Zakonom o cestama, dok se novim prijedlogom zakona uređuje naplata cestarine, kao i da se propisuje obveza uspostave jedinstvenog sustava elektroničke naplate cestarine u slobodnom prometnom toku.

Podsjetio je da se novi sustav naplate cestarine temelji na dvije tehnologije - tehnologiji koja uključuje ENC uređaj u vozilu i tehnologiji automatskog očitavanja registarskih pločica putem kamera.

"Novi sustav predviđa slobodni prometni tok bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, što je temeljna razlika u odnosu na elektroničke sustave koji sada imaju Hrvatske autoceste i Bina-Istra, dok na Autocesti Zagreb-Macelj ni nema elektroničke naplate cestarine", naveo je Butković.

Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku radi pravodobnog uspostavljanja pravnog okvira za provedbu projekta uspostave novog sustava naplate cestarine.

Brži promet i manja zagušenja

Novi sustav, najavio je, omogućit će brži promet i manja zagušenja, smanjenje emisije potrošnje goriva, pristupačnost korisnicima, sigurnost i protočnost, prilagođenost korisnicima s lakim vozilima i turistima, te bolju kontrolu i nadzor vozila.

"Zakonom se neplaćanje cestarine i nepridržavanje propisanih obveza utvrđuje prekršajem kako bi se korisnike odvratilo od bespravnog korištenja autocesta", naglasio je ministar, dodavši da je za taj projekt predviđeno 130 milijuna eura bespovratnih sredstava Iz NPOO-a.

Prema materijalima s Vlade, novi sustav naplate cestarine uvodi se od 1. ožujka 2027. na cjelokupnoj mreži autocesta u RH sa slobodnim tokom vozila, bez rampi i zaustavljanja.

Pri tome elektronički sustav za naplatu cestarine (ESNC) obuhvaća prijavu podataka s registarske pločice vozila u ESNC i valjanog sredstva plaćanja – samo za laka vozila (do 3,5 tona), a u upotrebi ostaje i ENC uređaj u vozilu i tehnologija automatskog očitavanja registarskih pločica putem kamera (obvezno za teška vozila, alternativno za laka vozila).

Uključenje u ESNC moći će se provesti putem jedinstvenog nacionalnog web prodajnog mjesta za uključenje u ESNC, potom putem mobilne aplikacije za uključenje u ESNC i drugih digitalnih servisa, ali i na namjenskim stazama za brzo uključenje u ESNC.

Nadalje, uključenje u ESNC moći će se obaviti i u prodajnim uredima subjekata za naplatu cestarine – upravitelji autocesta, kao i na prodajnim mjestima trećih osoba s kojima su subjekti za naplatu cestarine sklopili ugovor o posredovanju.

Prema prijedlogu zakona, korisnik koji je autocestu, odnosno objekt pod naplatom koristio bez uključenja platit će naknadu cestarine za korištenu dionicu autoceste, a uz to, kako bi se suzbilo neplaćanje cestarine, platit će i posebnu naknadu (zakonski penal) kao unaprijed utvrđen iznos naknade štete.