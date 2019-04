Oni dobiju i 70.000 €, a nikome ne moraju reći na što ih troše!?

Primanja i naknade europarlamentaraca pre izbore su uvijek posebno zanimljiva tema. Zbog toga smo od Europskog parlamenta tražili da nam dostave financijska izvješća za sve naše zastupnike da vidimo na što su i kako trošili europski novac u zadnje četiri godine. Umjesto izvješća dobili smo obrazloženje kako su ti podaci tajni.

- Kad je riječ o individualnim podacima o hrvatskim europarlamentarcima, moram Vas upozoriti da Europski parlament - u skladu s odredbama o zaštiti privatnosti - ne može objavljivati financijska izvješća o pojedinim zastupnicima: 1. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); 2. Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ - nove u odnosima s javnošću iz Europskog parlamenta - naveli su između ostalog iz Ureda za odnese s javnošću EP-a.

Svim našim europarlamentarcima smo poslali isti upit. Do sada su nam odgovorile jedino Ruža Tomašić, Biljana Borzan i Tonino Picula.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju Europskog parlamenta, sve svoje financijske rashode vodim u skladu sa svim relevantnim pravilima i propisima, što je već nekoliko puta potvrdila i revizija koja uredno provjerava sve stavke rashoda svih zastupnika u Europskom parlamentu. Na službenim stranicama Europskog parlamenta možete pronaći točne informacije o tome kako rashodi zastupnika u Europskom parlamentu trebaju biti raspoređeni prema pojedinim stavkama koje ste nabrojali – odgovorili su nam iz ureda Tomašić.

Jedino Borzan priča kako ih troši

Jedna od rijetkih koja je bez zadrške pojašnjavala na što je i kako trošila novac iz Europskog parlamenta je Biljana Borzan. Javnosti je poznata najviše jer se izborila da jedemo jednako kvalitetnu hranu kao ostale zemlje Europe.

- Budžet za ured iznosi oko 24.000 eura mjesečno. Time sam pokrivala plaće mojih ljudi. Zaposlila sam ih petero te vanjskog suradnika koji nam uređuje web stranicu. Zapošljavamo ih bez natječaja jer svaki zastupnik sam bira s kime će raditi – kaže nam Borzan. Uz to svaki zastupnik ima pravo na još jedan budžet koji ovisi o grupi kojoj pripadate u EP-u.

Zapošljavaju ljude bez natječaja

- Recimo budžet socijaldemokrata i pučana nije isti. Svaka grupa ima drugačija pravila, a na početku godine od ukupnog iznosa, koji je također se mijenja, svaki zastupnik dobije dio koji može potrošiti na promociju, donacije, iznajmljivanje prostora, promo materijale i slično. Zaista ne znam točno o kojem se iznosu radi jer se time nisam zamarala kad postoje uredi koji vas kontroliraju. Naime, kad nešto želimo napraviti tim novcem, pošaljemo predračun uz pojašnjenje i ako je uz skladu s njihovim strogim pravilima oni nam odobre. Kad prekoračite limit, upozore vas i zato o tome ne vodim brigu – pojašnjava nam Borzan.

Na pitanje što je bilo najskuplje, a da je tražila financiranje EP-a kaže: "Bilo je to istraživanje od 40.000 eura za kvalitetu hrane. Ostalo sam donirala recimo pidžamice za pedijatrijske odjele, ručnike za domove umirovljenika, poklon paketiće za Božić i Uskrs za djecu – priča Borzan. Iako Borzan ne zna koliki je taj budžet, doznajemo da se kreće prosječno godišnje oko 70.000 eura po zastupniku.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Zastupnici nerado govore o tome jer ispada da se tamo samo dijeli novac i da se ništa ne radi. Moj primjer s radom na kvaliteti hrane govori da to nije tako – kaže Borzan. Pitali smo je i da li se sjeća na što su drugi kolege trošili taj drugi budžet.

Tomašić financirala izgradnju dječjeg parka

- Najlakše je naručiti kemijske i blokiće od tog budžeta no pučanima recimo EP dostavlja taj materijal, ne mogu samo odrediti od koga će to kupiti. No zato imaju na raspolaganju, koliko mi je poznato, veće iznose. Tako je kolegica Tomašić iz tog budžeta tražila financiranje jednog dječjeg parka u Dalmaciji. Kolega Tonino Picula je taj budžet koristio za organiziranje raznih konferencija i iznajmljivanje prostora te promomaterijal poput one knjižice o otocima. HDZ-ovci su tim novcem financirali vatrogasni kamion – kaže Borzan. Na pitanje koliko traje odobravanje nakon što oni predaju svu dokumentaciju kaže nasmijano: "Ovisno rade li Španjolci ili Nijemci", pa pojašnjava: "To je interna šala jer su Nijemci najefikasniji, ali sve je riješeno u nekoliko dana."

Ističe da se uredbama onemogućuju pogodovanja jer su budžeti ograničeni po stavkama.

- Ne znam točno, ali recimo oko 35 posto godišnjeg budžeta zastupnik smije trošiti kod jedne tvrtke da ne bi slučajno pogodovali prijateljima – kaže Borzan.

Poznato je da su britanski konzervativci iz UKIP-a nenamjenski trošili novac EP-a.

- Tako je, a njihovo biračko tijelo u Britaniji ih je zbog toga dočekalo kao heroje jer su 'uzimali od te zle Unije'. To je zaista bio sramotan potez. Ne znam kako je završilo, ali eto i to se događa u EP – prisjetila se Borzan.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iz ureda Tonina Picule kažu:

Naknada za troškove ureda u zemlji članici i Europskom parlamentu iznosi 4 513 EUR mjesečno. U lokalnom uredu u Zagrebu (Zrinjevac 2, Zagreb) troškovi se odnose na – najam prostora, režijske i komunalne troškovi Ureda (struja, plin, odvoz smeća, komunalne i druge naknade te čišćenje Ureda). Nadalje, pokrivaju se troškovi vezani za ITK opremu – troškovi službenih mobitela za četiri zaposlenika, troškovi interneta i fiksnog telefona Ureda u Zagrebu, hosting za web stranicu zastupnika, nabavka računala za zaposlenike, troškovi softwarea (office, antivirus) na službenim računalima zaposlenika, printer i toner za printer. Također, pokrivamo ostale uredske troškove – poštarina za pisma, papir, kuverte, tiskanje posjetnica za zaposlenike te slični sitni uredski materijal. Kada organiziramo konferencije u Hrvatskoj, iz istih sredstava se pokrivaju i troškovi hotelskog smještaja i putnih troškova zaposlenika Ureda (ne i zastupnika koji takvu vrstu troškova pokriva osobno). Osim toga, tim sredstvima pokrivaju se troškovi uredskog materijala i službenih mobitela u Bruxellesu i Strasbourgu.

Što se tiče naknade za zaposlenike i pružatelje usluga, mjesečni budžet je 24.943 EUR. Iz tog budžeta se pokrivaju plaće i doprinosi zaposlenika, pripravnika, računovođe i pružatelja usluga održavanje web stranice, kao i putni troškovi zaposlenika kada putuju na mjesečna zasjedanja u Strasbourg ili na događanja koja organiziramo u Bruxellesu.

Taj novac Parlament uplaćuje direktno zaposlenicima i pružateljima usluga prema sklopljenim ugovorima, a nepotrošena sredstva vraćaju se u Europski proračun.

'Ovo nikako nije dobra poruka'

Činjenica da Europski parlament ne daje u javnost podatke o potrošnji javnog novca iznenadila je i kandidate za EP. Tako nam je nezavisna, ali na listi SDP, Mirela Holy komentirala ovu činjenicu.

- Jako sam iznenađena ovime je EU cijelo vrijeme forsira borbu protiv korupcije. Pa to su temeljni postupati transparentnosti jer se za zastupnike troši javni novac. U EP-u inače postoji i lobistički registar transparentnosti jer ako se nađu s lobistom moraju to prijaviti. Ovo nikako nije dobra poruka. U Hrvatskoj imamo pravo na pristup informacijama zbog transparentnosti koji je paradoksalno dio pravne stečevine EU-a - priča vidno iznenađena kandidatkinja za EP Mirela Holy.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ujedno dodaje: "Na kraju krajeva moraju reći na što je potrošen novac, da li na promotivan sadržaj, kolik na plaće, s kojim tvrtkama surađuju jer sada ispada da si mogu recimo namjestiti posao za promociju prijatelje."

Iz Europskog parlamenta su nam poslali i općenite podatke o plaćama zastupnika.

- Prema jedinstvenom Statutu za zastupnike, koji je na snazi od srpnja 2009., svi parlamentarci primaju jednaku plaću. U skladu s tim jedinstvenim Statutom, prije odbijanja poreza mjesečna plaća zastupnika iznosi 8 750 EUR. Svi zastupnici plaćaju porez i doprinose za osiguranje, nakon čega im plaća iznosi 6 800 EUR. Osim toga, većina država članica, pa tako i Hrvatska, obvezuje svoje zastupnike da plate dodatni nacionalni porez u svojoj matičnoj zemlji. Konačna plaća (nakon oporezivanja) za pojedinog zastupnika stoga ovisi o pravilima oporezivanja u matičnoj državi članici. Vjerujem da je u Hrvatskoj između 4 800 i 5 000 EUR no to doista najbolje službeno provjeriti kod samih zastupnika – odgovaraju nam u Europskom parlamentu.

Dodaju da kao i zastupnici u nacionalnim parlamentima, zastupnici u Europskom parlamentu ostvaruju pravo na naknade i na povrat troškova koje imaju u izvršavanju svojih dužnosti.

- Primjerice, naknada za troškove vođenja ureda zastupnika u matičnoj državi članici (otprilike 9 000 eura mjesečno u 2019. godini). Naknada za zastupnike koji neopravdano izostanu s polovice plenarnih sjednica u jednoj parlamentarnoj godini se prepolovljuje (oko 4500 eura mjesečno). Zastupnici imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova za sudjelovanje na plenarnim sjednicama, sastancima odbora, klubova zastupnika, izaslanstava u Bruxellesu i Strasbourgu - pod uvjetom da prilože popratne dokumente. Mogu dobiti i povrat putnih troškova i troškova smještaja za aktivnosti koje obavljaju izvan države članice u kojoj su izabrani – rekli su. Pojasnili su i za što dobivaju i kolike su dnevnice.

- Parlament isplaćuje paušalnu naknadu u iznosu od 320 EUR po danu namijenjenu za pokrivanje troškova zastupnika nastalih u razdoblju obavljanja parlamentarnih dužnosti pod uvjetom da oni svoje prisustvo potvrde potpisom na popisu nazočnih. Dnevnica se umanjuje za polovicu iznosa ako zastupnici ne sudjeluju u više od pola poimeničnih glasovanja na dane glasovanja na plenarnoj sjednici, čak i ako su na njoj nazočni - rekli su u EP-u.