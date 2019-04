Navala na Bruxelles: Za fotelju se natječe oko 400 zastupnika

Svi kandidati imaju plan kako bi predstavljali i promovirali Hrvatsku na europskoj političkoj pozornici u Bruxellesu, a za to bi primali više od 8000 eura plaću plus dnevnice od 300 eura po sjednici, više od 20.000 eura za asistente, besplatne aviokarte za povratke i odlaske od kuće (određeni broj), oko 4500 eura za putne troškove izvan Europe... To su samo neke od beneficija koje nosi mjesto europarlamentarca. Kakav je to posao, najbolje znaju oni koji su ga već iskusili, poput Marijane Petir.

Jučer je skupljajući potpise birača da uopće uđe u bitku za fotelju otkrila kako joj je premijer ponudio da bude na listi HDZ-a, ali da se mora učlaniti u stranku. U dva dana je prikupila više od 11.000 potpisa iako joj je bilo potrebno 5000 da zadovolji uvjete. Tako se našla u šarolikom društvu potencijalnih zastupnika koji nisu kušali sve belgijske delicije.

Državno izborno povjerenstvo na svojim stranicama objavilo je jučer liste kandidata za europske izbore. Za 12 dobro plaćenih mjesta u Bruxellesu na izborima 26. svibnja natječe se 33 lista i 396 kandidata. To je 121 kandidat više nego na europskim izborima 2014. godine. Dakle, za jednu fotelju bori se 33 ljudi. Osim što na ovogodišnjim izborima imamo osam lista više nego 2014., na kandidacijskim listama je i 12 umjesto 11 kandidata zbog Brexita. Ovom objavom lista na stranicama DIP-a i službeno je počela izborna promidžba, čime smo dobili dan kampanje više.

Naime, DIP je, uz objavu lista, imao rok do četvrtka u ponoć.

- Mi smo odradili svoj posao, sve smo utvrdili, sve je pravovaljano. Prebrojili smo potpise za dvije liste grupe birača, prešli su 5000 potpisa i procijenili smo da nemamo što čekati sutrašnji dan. Nismo brojili sve potpise, zaustavili smo se na 5500, odnosno 5800. Dalje nije imalo potrebe brojiti jer je 5000 potpisa uvjet za kandidaturu. Tako uostalom radimo i na predsjedničkim izborima, utvrđujemo do 11.000 potpisa, a znate i sami da kandidati donose više od 100.000 potpisa - rekao je član povjerenstva Slaven Hojski.

U predstojećoj kampanji Državno izborno povjerenstvo zamolilo je kandidate za poštenu i korektnu izbornu promidžbu, da imamo što manje prigovora i žalbi, a više korektnosti. Hojski je apelirao i na medije da poprate izbornu promidžbu kako bi se popravila izlaznost birača na europske izbore kako ne bismo bili na dnu izlaznosti u EU od 25 posto.

- Nadamo se da ćemo prijeći 30 posto, da barem uđemo u ovaj srednji krug država s izlaznošću višom od 30 posto - rekao je Hojski. Imao je poruku i za birače.

Mole kandidate za poštenu borbu

- Listić će opet biti velik jer će na njemu biti gotovo 400 kandidata. Molim ih da se pripreme i dobro prouče izborne liste kako ih ne bi prestrašila ta velika količina imena i prezimena na sam izborni dan. Molim i mlađe birače da u svojim obiteljima starijim biračima pomognu da se pripreme za tako veliki listić - rekao je Hojski.

Stoga na izbore ponesite nešto za pojesti i popiti, jer dok pronađete svojega kandidata, potrajat će. Od dana objave lista, osim što kreću kampanja i izborna promidžba, počinje i nadzor računa za izbornu promidžbu, medijskih troškova i svega onoga što ide po Zakonu o financiranju političkih stranaka, napomenula je potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin.

Tri člana obitelji Duga na istoj listi

- Bit će nadzirani i troškovi oglašavanja na društvenim mrežama, ne po odredbi koja tretira medije, jer one po hrvatskim zakonima nisu mediji, ali će biti nadzirani kroz tzv. opće troškove. Dakle, svi ugovori gdje su bilo kakvi plaćeni oglasi bit će pod nadzorom - rekla je Lovrin.

Na listama je šarolika ekipa. Od onih javnosti poznatih, preko mladih političkih nada, kao što je HDZ-ovac Karlo Ressler, pa do bivše pravobraniteljice za djecu Ivane Milas Klarić, koja je na listi Pametno. Bivša HSS-ovka Petir ušla je u utrku u zadnji čas, a na njezinoj listi se našao i Mato Brlošić, bivši predsjednik Poljoprivredne komore. A Hrvatska stranka reda, koju vodi obitelj Duga, od 12 kandidata stavili su troje iz svoje obitelji.