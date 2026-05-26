Monika Gvardijan dobila je nova pluća pa se popela do impresivnih 5.100 metara najvišeg vrha Južne Amerike, dok su Ani Mrčić transplatirane matične stanice nakon čega se popela na Kilimandžaro.
Dobile su šansu za novi život: '9. rođendan slavim skokom u vis na prvenstvu u Nizozemskoj'
Prije deset godina Monika Gvardijan nije mogla normalno disati ni hodati. I najmanje svakodnevne aktivnosti bile su joj izuzetno teške. Danas, nakon transplantacije pluća 2016. godine, planinari, aktivno radi i sudjeluje u međunarodnim ekspedicijama. U sklopu međunarodne ekspedicije na Aconcaguu, najviši vrh Južne Amerike visok 6.962 metra, stigla je do impresivnih 5.100 metara nadmorske visine.
- Naše mogućnosti s darovanim organom doista su velike. Moj život danas je kvalitetan i privatno i poslovno. Nakon transplantacije i razdoblja neaktivnosti danas mogu apsolutno sve - rekla je Gvardijan povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva.
Naglasila je kako je sudjelovanje u ekspediciji prije svega bilo izraz zahvalnosti donorima i liječnicima.
- Bez donora i bez liječnika ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Ovo je naš način da potaknemo ljude na darivanje organa i pokažemo koliko transplantacija može promijeniti život - poručila je.
Najemotivniji trenutak ekspedicije bio je kada je zbog zdravstvenih razloga morala odustati od daljnjeg uspona.
- Vjetar i kašalj stvarali su mi probleme, bila sam na antibioticima. Razumnije je bilo vratiti se u kamp. Bila je to teška, ali ispravna odluka - rekla je.
'Ja sam jedna od 215 osoba spašenih zahvaljujući registru darivatelja matičnih stanica'
Sličnu poruku poslala je i Ana Mrčić, psihologinja, atletičarka i dobitnica zlatnih medalja na Svjetskim igrama transplantiranih.
- Sretna sam što mogu zahvaliti svojoj donorici Ivoni koja mi je darovala matične stanice. Smatram se zdravom osobom i život mi je danas bolji nego prije transplantacije - rekla je.
Dodala je da joj je transplantacija donijela novu perspektivu, ali i ljude koji su postali dio njezina života.
- Ja sam jedna od 215 osoba spašenih zahvaljujući registru darivatelja krvotvornih matičnih stanica - istaknula je.
Iako je nakon transplantacije imala ozbiljne komplikacije i morala ugraditi kuk, nije odustala od sporta. Nakon rehabilitacije popela se na Triglav, a dvije godine kasnije i na Kilimandžaro visok 5.895 metara.
Vratila se i atletici kojom se bavila u mladosti te je na europskim i svjetskim prvenstvima transplantiranih osvojila zlatne medalje.
- Prošle godine osvojila sam zlato u skoku u vis. Svoj deveti rođendan odnosno godišnjicu transplantacije, proslavit ću nastupom na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj (European Transplant Sports Championships 2026.), skokom u dalj - rekla je.
Njihove priče bile su najemotivniji dio konferencije povodom obilježavanja Nacionalnog dana darivanja organa i tkiva, tijekom koje su liječnici i predstavnici Ministarstva zdravstva još jednom pozvali građane da razgovaraju o darivanju organa i potpišu donorsku karticu.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić zahvalila je svim darivateljima i njihovim obiteljima, kao i bolničkim transplantacijskim koordinatorima.
- Danas je dan koji posvećujemo darivateljima organa. Hvala svima koji su za života donijeli odluku o darivanju, ali i njihovim obiteljima koje tu odluku poštuju. Jedan darivatelj može spasiti pet i više života - istaknula je.
Naglasila je kako Hrvatska, zahvaljujući uspjesima transplantacijskog programa, sve više prati europske standarde te da je ponosna što vodi zdravstveni sustav koji u izazovima traži rješenja.
Posebno je zahvalila nacionalnoj transplantacijskoj koordinatorici Marina Premužić i članovima povjerenstva koji su sudjelovali u izradi novog pravilnika o darivanju organa.
- Donijeli smo novi pravilnik koji povećava mogućnosti za potencijalne darivatelje. Pozivam sve građane da potpišu donorsku karticu. Ja sam svoju potpisala davno - rekla je ministrica Hrstić.
Premužić za 24sata: Ovo smo uveli u Pravilnik
Premužić je pak istaknula kako jedan darivatelj može spasiti osam života kroz darivanje organa, ali i unaprijediti desetke života kroz darivanje tkiva.
- U posljednje tri godine imali smo oko 30 darivatelja na milijun stanovnika, no to još nije dovoljno za sve potrebe. Zato smo osvježili pravilnik kako bismo omogućili dodatne vrste darivanja i osigurali više organa za transplantaciju - rekla je dr. Marina Premužić.
Na upit 24sata što se mijenjalo u novom Pravilniku kazala nam je kako je "novost mogućnost darivanja organa nakon cirkulatorne smrti, odnosno nakon kardiovaskularnog zastoja".
To prije, kazala nam je, nije bio slučaj. I tom će izmjenom više organa biti na raspolaganju.
- Hrvatska je među vodećim zemljama Eurotransplanta po broju darivatelja nakon smrti. Godišnje obavimo oko 300 transplantacija, a od 2021. godine uspješno djeluje i program transplantacije pluća kao naš najmlađi program u transplantacijama - rekla je Premužić.
Posebno je istaknula i važnost darivanja tkiva.
- Tkiva možda ne spašavaju život na isti način kao organi, ali ga značajno unapređuju. Primjerice, rožnica nekome može vratiti vid - rekla je Premužić.
Podsjetila je i na važnost Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica iz kojeg je dosad spašeno 215 života.
