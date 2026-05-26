Dobile su šansu za novi život: '9. rođendan slavim skokom u vis na prvenstvu u Nizozemskoj'

Prije deset godina Monika Gvardijan nije mogla normalno disati ni hodati. I najmanje svakodnevne aktivnosti bile su joj izuzetno teške. Danas, nakon transplantacije pluća 2016. godine, planinari, aktivno radi i sudjeluje u međunarodnim ekspedicijama. U sklopu međunarodne ekspedicije na Aconcaguu, najviši vrh Južne Amerike visok 6.962 metra, stigla je do impresivnih 5.100 metara nadmorske visine.

- Naše mogućnosti s darovanim organom doista su velike. Moj život danas je kvalitetan i privatno i poslovno. Nakon transplantacije i razdoblja neaktivnosti danas mogu apsolutno sve - rekla je Gvardijan povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva.

Naglasila je kako je sudjelovanje u ekspediciji prije svega bilo izraz zahvalnosti donorima i liječnicima.

- Bez donora i bez liječnika ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Ovo je naš način da potaknemo ljude na darivanje organa i pokažemo koliko transplantacija može promijeniti život - poručila je.

Najemotivniji trenutak ekspedicije bio je kada je zbog zdravstvenih razloga morala odustati od daljnjeg uspona.

- Vjetar i kašalj stvarali su mi probleme, bila sam na antibioticima. Razumnije je bilo vratiti se u kamp. Bila je to teška, ali ispravna odluka - rekla je.

'Ja sam jedna od 215 osoba spašenih zahvaljujući registru darivatelja matičnih stanica'

Sličnu poruku poslala je i Ana Mrčić, psihologinja, atletičarka i dobitnica zlatnih medalja na Svjetskim igrama transplantiranih.

- Sretna sam što mogu zahvaliti svojoj donorici Ivoni koja mi je darovala matične stanice. Smatram se zdravom osobom i život mi je danas bolji nego prije transplantacije - rekla je.

Dodala je da joj je transplantacija donijela novu perspektivu, ali i ljude koji su postali dio njezina života.

- Ja sam jedna od 215 osoba spašenih zahvaljujući registru darivatelja krvotvornih matičnih stanica - istaknula je.

Iako je nakon transplantacije imala ozbiljne komplikacije i morala ugraditi kuk, nije odustala od sporta. Nakon rehabilitacije popela se na Triglav, a dvije godine kasnije i na Kilimandžaro visok 5.895 metara.

Vratila se i atletici kojom se bavila u mladosti te je na europskim i svjetskim prvenstvima transplantiranih osvojila zlatne medalje.

- Prošle godine osvojila sam zlato u skoku u vis. Svoj deveti rođendan odnosno godišnjicu transplantacije, proslavit ću nastupom na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj (European Transplant Sports Championships 2026.), skokom u dalj - rekla je.

Njihove priče bile su najemotivniji dio konferencije povodom obilježavanja Nacionalnog dana darivanja organa i tkiva, tijekom koje su liječnici i predstavnici Ministarstva zdravstva još jednom pozvali građane da razgovaraju o darivanju organa i potpišu donorsku karticu.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić zahvalila je svim darivateljima i njihovim obiteljima, kao i bolničkim transplantacijskim koordinatorima.

- Danas je dan koji posvećujemo darivateljima organa. Hvala svima koji su za života donijeli odluku o darivanju, ali i njihovim obiteljima koje tu odluku poštuju. Jedan darivatelj može spasiti pet i više života - istaknula je.

Naglasila je kako Hrvatska, zahvaljujući uspjesima transplantacijskog programa, sve više prati europske standarde te da je ponosna što vodi zdravstveni sustav koji u izazovima traži rješenja.

Posebno je zahvalila nacionalnoj transplantacijskoj koordinatorici Marina Premužić i članovima povjerenstva koji su sudjelovali u izradi novog pravilnika o darivanju organa.

- Donijeli smo novi pravilnik koji povećava mogućnosti za potencijalne darivatelje. Pozivam sve građane da potpišu donorsku karticu. Ja sam svoju potpisala davno - rekla je ministrica Hrstić.

Premužić za 24sata: Ovo smo uveli u Pravilnik

Premužić je pak istaknula kako jedan darivatelj može spasiti osam života kroz darivanje organa, ali i unaprijediti desetke života kroz darivanje tkiva.

- U posljednje tri godine imali smo oko 30 darivatelja na milijun stanovnika, no to još nije dovoljno za sve potrebe. Zato smo osvježili pravilnik kako bismo omogućili dodatne vrste darivanja i osigurali više organa za transplantaciju - rekla je dr. Marina Premužić.

Na upit 24sata što se mijenjalo u novom Pravilniku kazala nam je kako je "novost mogućnost darivanja organa nakon cirkulatorne smrti, odnosno nakon kardiovaskularnog zastoja".

To prije, kazala nam je, nije bio slučaj. I tom će izmjenom više organa biti na raspolaganju.

- Hrvatska je među vodećim zemljama Eurotransplanta po broju darivatelja nakon smrti. Godišnje obavimo oko 300 transplantacija, a od 2021. godine uspješno djeluje i program transplantacije pluća kao naš najmlađi program u transplantacijama - rekla je Premužić.

Posebno je istaknula i važnost darivanja tkiva.

- Tkiva možda ne spašavaju život na isti način kao organi, ali ga značajno unapređuju. Primjerice, rožnica nekome može vratiti vid - rekla je Premužić.

Podsjetila je i na važnost Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica iz kojeg je dosad spašeno 215 života.