Dobio je manju kaznu nego na prvom suđenju, a ovako je htio sakriti dokaze: 'Cura se ubila'

Bivši policajac Marko Smažil dobio je 15 godina zatvora za ubojstvo studentice Mihaele Berak, koje je počinio 20. rujna 2023. godine. Presudu su mu izrekli na Županijskom sudu u Osijeku, gdje je bilo ponovljeno suđenje. Podsjetimo, Smažilu su već bili sudili i tad je dobio 17 godina zatvora, no na tu je presudu njegov odvjetnik uložio žalbu smatrajući da u presudi nisu dovoljno uzeli u obzir Smažilovu obranu. On, naime, tvrdi da Mihaelu nije ubio s namjerom nego slučajno. Tu je žalbu, i te argumente, Visoki kazneni sud i potvrdio te je suđenje vraćeno na početak.

Bivšeg policajca terete da je s namjerom ubio Mihaelu Berak, koja je kobne noći došla u njegov stan. Oni su bili u neformalnoj vezi oko godinu dana, tijekom koje su se povremeno viđali kod njega u stanu. Tijekom tog perioda izmijenili su nekoliko tisuća poruka, a za sve to znali su i neki Mihaelini prijatelji, kojima je ona govorila o toj vezi. Ispitivali su ih na sudu kao svjedoke. Kobne noći Marko je Mihaeli pokazivao svoj službeni pištolj. Ona ga je također dirala. U jednom trenutku pištolj je opalio, a metak je djevojku pogodio u glavu. Na mjestu je ostala mrtva.

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Na novom suđenju dodatno su ispitivali nove svjedoke, dopunili su psihijatrijsko vještačenje, a svoju je obranu ponovno iznio i Smažil, koji je detaljno prepričao sve što se kobne večeri dogodilo u njegovu stanu. Istaknuo je da se osjeća krivim što je uopće vadio službeni pištolj, jer zna da ne smije. Rekao je i da nije bio dovoljno vješt i oprezan u rukovanju njime.

Također je zamolio roditelje ubijene Mihaele za oprost, dodajući kako mu od Mihaeline smrti nema veće kazne te da mu je nebitno koliko će zatvora dobiti.

U obrazloženju nove prvostupanjske presude, kojom ga osuđuju na 15 godina zatvora, sud je zauzeo stav da je ipak riječ o kaznenom djelu ubojstva s neizravnom namjerom.

- U prvoj presudi kažnjeni ste za ubojstvo s izravnom namjerom, no u novom suđenju sud smatra da izravna namjera nije dokazana. Naime, u ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi vaša ljubomora bila motiv za ubojstvo, što je bio slučaj u prošlom suđenju. Psihijatrijsko vještačenje utvrdilo je da ste rigidni, skloni kontrolirati druge osobe, ali da to nije uzrokovalo poremećaj vaše ličnosti te da u vašem ponašanju nije dijagnosticirana patološka ljubomora nego emotivno obojena reakcija.

Sud: Nije bilo agresije

Također je vještačenjem utvrđeno da kobne večeri nije bilo snažne reakcije emocionalnog pražnjenja i nisu nađeni elementi koji govore o posebnom agresivnom reagiranju nastalom eventualnom konfliktnom situacijom. Štoviše, iz fotografije koju je 12 minuta prije smrti žrtva poslala svjedokinji i prijateljici vidi se kako se optuženi i žrtva drže za ruke, što govori o njihovom tadašnjem odnosu - rekao je sudac u objašnjenju presude.

Utvrđeno je da je prilikom ispaljenja hica u Mihaelu cijev pištolja bila nisko, u krilu optuženog, pa sud smatra kako to dokazuje da Smažil nije postupao s ciljem namjernog ubojstva.

- Sud ne prihvaća vaš iskaz kako niste znali da je pištolj napunjen. Jedina osoba koja je mogla vratiti spremnik u pištolj ste vi jer ste i sami rekli da Mihaela nije znala rukovati oružjem. Izvršili ste sigurnosno okidanje iako za tim nije bilo potrebe s obzirom na to da pištolj ima indikator koji pokazuje je li pištolj napunjen ili ne. Kao službena osoba to ste trebali znati. Sami ste rekli da ste manipulirali pištoljem, vadili spremnik, otkočivali ga, znači znali ste baratati njime i nije istina da niste vični rukovanju pištoljem. Također sud ne prihvaća da niste bili svjesni toga da je cijev pištolja usmjerena prema Mihaeli jer ste dobro znali i vidjeli gdje ona sjedi s obzirom na to da je stalno bila u vašem vidokrugu, kao i pištolj. Bili ste svjesni da se ubojstvo može dogoditi i na to ste pristali. Izvršili ste kontrolno okidanje, a pri tome ste morali otkočiti pištolj; to ukazuje da ste bili svjesni visoko rizične situacije koju ste stvorili. Time ste prihvatili svaki nepovoljni ishod postupanja. Nakon što ste povukli obarač, ne možete tvrditi da ste bili neoprezni, nehajni, i da se tu radi o kaznenom djelu nehajnog ponašanja - pojasnio je sudac te dodao kako je sud ipak odlučio promijeniti oblik kaznenog djela iz namjernog ubojstva u neizravnu namjeru, što je blaži oblik kaznenog djela.

Najavili žalbe

Izricanje kazne Smažil je slušao s bolnim grčem na licu, suzdržavajući se da ne zaplače.

Kao olakotne okolnosti sud je uzeo u obzir to što Smažil nije bio prije osuđivan, a kao otegotne to da je pokušao prikriti djelo lažnim izjavama, pranjem ruku, mijenjanjem spremnika u pištolju te što je koristio službeni pištolj izvan službe.

I tužiteljstvo i obrana najavili su žalbe, a odvjetnik obitelji Berak izrazio je nezadovoljstvo promjenom kaznenog djela u blaži oblik.

Podsjetimo, cijeli slučaj pratio je i niz kontroverzi. Cijeli grad pričao je o smrti studentice. Prvotno se spominjalo da se radi o samoubojstvu, a tek idući dan policija izlazi s prvim informacijama kako se radi o nesretnom slučaju. Potom je tek DORH objavio kako se radi o ubojstvu s namjerom.

Ključni svjedok za tužiteljstvo bio je policajac Goran Žulj, vođa ekipe koja je došla na mjesto ubojstva i obavljala očevid. On je izjavio kako je Smažila zatekao na hodniku zgrade; nije se ponašao kako se uobičajeno ponašaju osobe koje su doživjele nečije samoubojstvo, nije bio u šoku, bio je vrlo sabran, bez emocija. Ruke su mu intenzivno mirisale na sapun iako im je rekao da ih nije oprao nakon događaja. Perilica rublja tad je bila završila pranje njegove odore. U dnevnoj sobi na stoliću je bio pištolj, a na kutnoj garnituri u sjedećem položaju tijelo mrtve djevojke krvave glave. Tragovi krvi u stanu, ozljeda žrtve i trag streljiva nakon opaljenja sugerirali su da nije riječ o samoubojstvu i Žulj je naredio svojoj ekipi da prema Smažilu postupaju kao prema počinitelju kaznenog djela ubojstva. Iako je Smažil govorio da se djevojka upucala sama, očevidna ekipa to je odmah isključila zbog tragova ulazne i izlazne rane te ulaska streljiva u glavu žrtve.