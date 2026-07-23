Dobivamo novi Euro. Pogledajte prijedloge dizajna

Europska središnja banka (ESB) danas je predstavila uži izbor prijedloga dizajna za novu seriju euro novčanica te pokrenula javno savjetovanje pozivajući građane diljem Europe da podijele svoje mišljenje. Ovi prijedlozi dizajna temelje se na dvjema različitim temama – „Europska kultura” i „Rijeke i ptice” – te na pripadajućim motivima odabranim za njihovo oslikavanje.

OVDJE pogledajte dizajne.

„Euro novčanice više su od sredstva plaćanja – one su jedan od najopipljivijih izraza Europe”, izjavila je Christine Lagarde, predsjednica ESB-a. „Kroz dizajn koji spaja ljepotu i značenje, one će učvrstiti naš zajednički identitet.”

Foto: Europska centralna banka

Prijedlozi iz užeg izbora rezultat su natječaja za dizajn na razini cijele Europske unije. Zaprimljeno je više od 1200 prijava grafičkih dizajnera, od kojih je 25 pozvano da izrade prijedloge dizajna za jednu ili obje teme. Neovisno ocjenjivačko povjerenstvo sastavljeno od 21 stručnjaka iz različitih područja, poput grafičkog dizajna, komunikacija, neuroznanosti i povijesti – od kojih je svakoga imenovala jedna od središnjih banaka europodručja – potom je u uži izbor uvrstilo deset prijedloga dizajna.

Foto: Europska centralna banka

Sada su svi u Europi pozvani dati svoj doprinos, nakon odluke Upravnog vijeća ESB-a o provođenju mrežnog savjetovanja o ovih deset prijedloga dizajna. Javno savjetovanje ostat će otvoreno do 21. rujna 2026. Paralelno će neovisna istraživačka tvrtka provesti zasebno istraživanje s istim pitanjima na reprezentativnom uzorku građana europodručja.

ESB će objaviti izvješće o rezultatima obaju istraživanja nakon što bude odabran konačni koncept dizajna. Povratne informacije javnosti ključni su element inkluzivnog pristupa Eurosustava, čime se osigurava uvažavanje mišljenja građana diljem Europe.

Očekuje se da će Upravno vijeće donijeti konačnu odluku o novom dizajnu novčanica krajem godine. Odluku će temeljiti na kombinaciji ulaznih parametara, uključujući zaključke ocjenjivačkog povjerenstva Natječaja za dizajn, tehničku procjenu te rezultate dvaju istraživanja.

Foto: Europska centralna banka

Odabrani dizajn potom će proći kroz daljnji razvoj i testiranje prije nego što krene u proizvodnju. Očekuje se da će novčanice iz nove serije ući u optjecaj u narednim godinama. Euro novčanice iz prethodne serije zadržat će svoju vrijednost i nastaviti kružiti u optjecaju usporedo s novom serijom. To će biti prvo cjelovito preoblikovanje euro novčanica od njihova izdavanja 2002. godine.

„Preoblikovanje euro novčanica dio je dugoročnih nastojanja Eurosustava da osigura da gotovina ostane sigurno, učinkovito i blisko sredstvo plaćanja, čuvajući pristup građana javnom novcu i njihovu slobodu izbora načina plaćanja”, rekao je Piero Cipollone, član Izvršnog odbora ESB-a.

Povremeno izdavanje novih serija novčanica omogućuje iskorištavanje napretka u tehnologiji kako bi se ostalo korak ispred krivotvoritelja. Nove novčanice sadržavat će nove i poboljšane zaštitne značajke radi lakše provjere autentičnosti i pristupačnosti, uključujući i za slabovidne osobe.

ESB također ima za cilj smanjiti utjecaj novčanica na okoliš povećanjem njihove trajnosti te korištenjem održivijih materijala i proizvodnih procesa.