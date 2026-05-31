Dobre vijesti: Gajnice, Špansko i Malešnica dobili toplu vodu

Piše 24sata,
Zagreb: Počeli radovi na revitalizaciji vrelovoda na dijelu od Ulice Augusta Prošenika do Ulice Hrgovići

HEP-Toplinarstvo završilo obnovu magistralnog vrelovoda u Zagrebu prije predviđenog roka. Opskrba toplinskom vodom ponovno je uspostavljena 30. svibnja navečer.

Radovi na obnovi magistralnog vrelovoda koji opskrbljuje Špansko, Malešnicu i Gajnice završeni su ranije od plana. Umjesto do 10. lipnja, kako je prvotno najavljeno, posao je dovršen čak 10 dana prije roka. Iz HEP-Toplinarstva su potvrdili da je isporuka tople vode ponovno pokrenuta u večernjim satima 30. svibnja, nakon završetka radova na dionici od Hanamanove ulice do Rudeške ceste. Riječ je o zahvatu koji je dio druge faze projekta 'Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba', koji se sufinancira sredstvima Europske unije.

Kako navode, zamjena stare i dotrajale mreže trebala bi donijeti manje kvarova i prekida u isporuci toplinske energije te smanjiti broj hitnih intervencija zbog puknuća cijevi. Cijeli sustav trebao bi biti pouzdaniji u narednih 40 godina.

Iz HEP-Toplinarstva zahvalili su građanima na strpljenju tijekom obustave isporuke te radnicima koji su, kako ističu, omogućili raniji završetak zahtjevnih radova.

Dodaju i da se nastavljaju ulaganja u modernizaciju i stabilnost toplinskog sustava kako bi opskrba toplinskom energijom bila što sigurnija i kvalitetnija za krajnje korisnike.

