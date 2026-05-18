Iz HEP-Toplinarstva ističu da bez obustava nije moguće provesti zahtjevne radove, koji su zbog složenosti podijeljeni u više faza, posebno za naselja Špansko, Malešnica i Gajnice
Pogledajte koji zagrebački kvartovi neće imati tople vode
Iz HEP-Toplinarstva u ponedjeljak su izvijestili da nastavljaju s radovima u sklopu projekta "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, a prva ovogodišnja obustava tople vode zbog revitalizacije bit će u razdoblju od 20. svibnja do 10. lipnja u naseljima Špansko, Malešnica i Gajnice, te kod krajnjih kupaca na adresama Zagrebačka cesta 126-132.
Iz HEP-Toplinarstva ističu da bez obustava nije moguće provesti zahtjevne radove, koji su zbog složenosti podijeljeni u više faza, posebno za naselja Špansko, Malešnica i Gajnice, gdje u ovom trenutku ne postoji mogućnost obilazne opskrbe toplinskom energijom.
Uz završetak zamjene magistralnog vrelovoda za Gajnice, Malešnicu i Špansko te zamjenu vrelovodnih ogranaka i priključaka u Voltinom naselju, na Jarunu, Savici, na Trešnjevci i Krugama, tijekom ovogodišnje sezone radova provest će se zamjena kompletne vrelovodne mreže unutar naselja Malešnica te započeti izgradnja novog vrelovoda za zapadni dio Zagreba, čime će se dugoročno osigurati stabilnost i pouzdanost isporuke krajnjim kupcima, navodi se u priopćenju.
U sklopu projekta "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije, provodi se zamjena trećine postojeće vrelovodne mreže, s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka, povećavanja energetske učinkovitosti sustava te osiguravanja pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom.
U prvoj fazi projekta, od 2021. do 2023. godine, zamijenjeno je 40,8 kilometara najstarijih i najugroženijih dijelova vrelovodne mreže, odnosno 81,6 kilometara vrelovodnih cijevi s obzirom da je cjevovod dvosmjeran. U drugoj fazi projekta, koja je započela 2024. godine, a završava ove godine, mijenja se ukupno 23,7 kilometara vrelovodne mreže (ukupno 47,4 kilometara cijevi), od čega je preostala zamjena posljednjih 0,6 kilometara vrelovoda, odnosno 1,2 kilometara vrelovodnih cijevi.
