Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASILI SE IZ MIROVINSKOG

Evo kada će umirovljenici dobiti dodatak na svoju mirovinu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kada će umirovljenici dobiti dodatak na svoju mirovinu
umirovljenici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Ovaj dodatak dobit će 1.228.090 korisnika, a za to je osigurano 217.561.812,00 eura iz Državnog proračuna

U petak 19. prosinca 2025. počinje isplata godišnjeg dodatka svim korisnicima mirovine. U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. listopada 2025., visina godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskog staža za 2025. godinu iznosi 6 eura, priopćili su Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ovaj dodatak dobit će 1.228.090 korisnika, a za to je osigurano 217.561.812,00 eura iz Državnog proračuna.

- Podsjećamo da je Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN, 96/25), koji je na snazi od 1. srpnja 2025., u sustav mirovinskog osiguranja uveden novi institut "godišnji dodatak" - dodaju iz HZMO-a. 

VIŠI CENZUSI Osijek diže iznose božićnica: Rekordnih 628 tisuća eura, više umirovljenika prima pomoć
Osijek diže iznose božićnica: Rekordnih 628 tisuća eura, više umirovljenika prima pomoć

Isplata godišnjeg dodatka pripada svim korisnicima mirovine svake kalendarske godine za koju se isplaćivala mirovina. Visina godišnjeg dodatka na mirovinu određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu mirovinskog staža.

- Mirovinski staž za određivanje mirovine obuhvaća staž osiguranja, staž osiguranja s povećanim trajanjem, poseban staž, pridodani staž i dodani staž, odnosno staž na temelju kojeg je određena visina mirovine - objašnjavaju i za kraj dodaju:

- Napominjemo da je godišnji dodatak na mirovinu izuzet od ovrhe, ne podliježe oporezivanju te ne ulazi u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025