Evo kada će umirovljenici dobiti dodatak na svoju mirovinu

U petak 19. prosinca 2025. počinje isplata godišnjeg dodatka svim korisnicima mirovine. U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. listopada 2025., visina godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskog staža za 2025. godinu iznosi 6 eura, priopćili su Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ovaj dodatak dobit će 1.228.090 korisnika, a za to je osigurano 217.561.812,00 eura iz Državnog proračuna.

- Podsjećamo da je Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN, 96/25), koji je na snazi od 1. srpnja 2025., u sustav mirovinskog osiguranja uveden novi institut "godišnji dodatak" - dodaju iz HZMO-a.

Isplata godišnjeg dodatka pripada svim korisnicima mirovine svake kalendarske godine za koju se isplaćivala mirovina. Visina godišnjeg dodatka na mirovinu određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu mirovinskog staža.

- Mirovinski staž za određivanje mirovine obuhvaća staž osiguranja, staž osiguranja s povećanim trajanjem, poseban staž, pridodani staž i dodani staž, odnosno staž na temelju kojeg je određena visina mirovine - objašnjavaju i za kraj dodaju:

- Napominjemo da je godišnji dodatak na mirovinu izuzet od ovrhe, ne podliježe oporezivanju te ne ulazi u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.