Dobre vijesti za ovčare i kozare: Ukidaju se zone ograničenja, mlijeko i meso opet na tržište!

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izvijestio je u srijedu da se ukidaju zone ograničenja uvedene zbog izbijanja kuge malih preživača, čime je omogućen promet ovaca i koza unutar Hrvatske i prema drugim EU članicama, stavljanje u javnu potrošnju svježeg mlijeka i mesa te proizvoda od ovaca i koza bez prethodne prerade. Od danas, kako je rekao, prestaje važiti Rješenje o određivanju zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača čime se ukidaju sve zone ograničenja u Bjelovarsko-bilogorskoj, Zagrebačkoj, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

"Dobra vijest za naše ovčare i kozare. Ukidanje zona ograničenja važan je korak za naše uzgajivače i nastavak njihove proizvodnje", istaknuo je Vlajčić na konferenciji za novinare.

Ukidanjem zona ograničenja ponovno je omogućen promet ovaca i koza unutar Hrvatske i prema drugim članicama Europske unije. Dopušteno je i stavljanje u javnu potrošnju svježeg mlijeka i mesa te proizvoda od ovaca i koza bez prethodne prerade radi smanjenja rizika od bolesti, uz poštivanje propisa o sigurnosti i higijeni hrane životinjskog podrijetla.

Zadnji slučaj bolesti 14. srpnja

Vlajčić je podsjetio da je tijekom ove godine zabilježeno 15 slučajeva kuge malih preživača, a posljednji je potvrđen 14. srpnja.

No, naveo je, bosigurnosne mjere ostaju na snazi. Držatelji ovaca i koza i dalje su obvezni provoditi propisane mjere zaštite na gospodarstvima, osigurati pravodobno označavanje životinja te bez odgode prijaviti ovlaštenom veterinaru svaku sumnju na bolest, uginuće ili pobačaj. I dalje vrijedi Naredba o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača.

"Sad se proizvodnja može normalizirati, ali oprez mora ostati. Biosigurnost je ključna, dakle redovito čišćenje i dezinfekcija, kontrola ulaska na gospodarstvo i pravodobna prijava svake sumnje na bolest konkretni su koraci kojima štitimo svoja stada", poručio je Vlajčić.

Ograničenja za dopremu životinja iz država u kojima je bolest prisutna također ostaju na snazi, u skladu s važećim mjerama i odlukama.

Ministar je kazao kako je danas na Vladi donesen Program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Za potporu proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka osigurano je 500 000 eura, a očekuje se više od 100 korisnika.

Program je namijenjen proizvođačima koji su zbog mjera suzbijanja bolesti ostali bez mogućnosti redovitog prikupljanja i otkupa mlijeka. Potporu mogu ostvariti prihvatljiva mikro, mala i srednja poduzeća s evidentiranom najmanje jednom isporukom ovčjeg ili kozjeg mlijeka u lipnju 2026. godine, u skladu s uvjetima programa.