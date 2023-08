Dobro za vas, dobro za planet: Pridružite nam se na ploggingu i ove godine - dobro došli su svi!

Znate li da će veliki dio smeća koje vidite u parkovima, šetnji šumom ili na dječjem igralištu završiti na dnu i na površini Jadranskog mora ili rijeka poput Zrmanje ili Drave? Put smeća nasukanog na obalama naših čarobnih otoka zapravo počinje na kopnu, nastavlja se u rijekama, a završava u vodenim prostranstvima.

A ključ problema djelomično se nalazi i u našim rukama.

Ako želite stvari mijenjati na bolje, na svoju 'to do' listu uz razvrstavanja otpada, pametno planiranje obroka, korištenje jednokratnih vrećica... pridodajte i plogganje jer ova aktivnost ne samo da je dobra za vaše psihičko i fizičko zdravlje, već i za zdravlje našeg planeta.

Foto: Igor SobanPIXSELL

Skandinavski fenomen

Plogging je skandinavski fenomen i globalni pokret kojem se svatko može pridružiti. Unazad dvije godine zahvaljujući Ekotlonu, koji se održava u organiziaciji 24sata i missZDRAVA, joggirajući prirodom od otpada smo očistili mnoge lokacije u Hrvatskoj, od Zagreba, Karlovca, Opatije do Splita. Ekotlon zajednica neprekidno raste, do sad je okupila preko 900 trkača koji su podržali ovaj projekt.

Ako se još niste družili s nama svakako nam se pridružite 9. rujna 2023. u 10 sati na Bundeku u Zagrebu. Plogging ne pita za kondiciju i godine, ovom aktivnošću mogu se baviti i mladi i stari pa čak i vaši psi.

Sav prihod od kotizacija doniramo

Kao i svake godine, najmanja staza, u dužini 1 kilometar, namijenjena je obiteljima s djecom, pa svakako rezervirajte 9. rujna za obiteljsko druženje na Bundeku, jer vas, uz raznorazne druge aktivnosti za one najmlađe, čekaju i super nagrade koje će mnogi imati priliku osvojiti.

Obiteljska kotizacija (2 odraslih i dvoje djece) za mini plogging stazu iznosi simboličnih 10 eura, dok individualna kotizacija za midi, maksi i canicross stazu iznosi 6 eura.

Osim mini staze birati možete između midi (2 km), maksi (5 km) te canicross plogging staze (3 km), a sav prihod od prodaje kotizacija bit će doniran Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Kukkiwon Zagreb kao doprinos organizaciji puta na Svjetsko prvenstvo u para taekwondou u Meksiku.

Foto: shutterstock

Novost na Ekotlonu - canicross staza

Ove godine, u suradnji s Canicross Croatia, klubom za trčanje i planinarenje sa psima, za sve vlasnike pasa organiziramo revijalnu humanitarno-ekološku canicross utrku na kojoj ćemo nagraditi najbrži ljudsko-pseći par sa sakupljenim otpadom. Dobrodošli su svi pod uvjetom da su psi stariji od godine dana, da nisu agresivni te da sudjeluju u utrci na prikladnoj vodilici. Osim toga, u suradnji sa Skloništem za nezbrinute životinje grada Zagreba svi zainteresirani imat će priliku prošetati ili potrčati sa psima koji čekaju novi dom, možda tako pomognemo da nađu svoje najbolje ljude!

Foto: shutterstock

Ploggajte po svom i osvojite super nagradu

Podržali biste akciju, ali vam Zagreb nije baš blizu? Pronađite sami lokaciju za čišćenje u svojoj blizini, prijavite nam je na službenoj stranici i organizirajte plogging s ekipom na toj lokaciji 9. rujna. Nakon plogginga pošaljite nam fotografije lokacije prije i poslije čišćenja te fotku svoje ekipe, a najveselija ekipa s lokalnog plogginga osvoja Ekotlon poklon paket i medijsko predstavljanje u 24sata!

Prijave u tijeku do 7. rujna

Prijaviti se možete do 7.9.2023. do 23.59 sati, odnosno do popunjavanja maksimalnog broja sudionika. Imajte na umu da, osim prijave putem službene Ekotlon stranice, svoje mjesto na Ekotlonu osiguravate uplatom kotizacije. Više informacija o Ekotlonu donosimo i na Ekotlon Facebook stranici.

Vidimo se na stazi!

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Decathlon i Stega tisak.