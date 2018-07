Dobrodošli: Parkiranje 250 kn, pizza 240 kn, hambi 165 kn...

Što južnije, to tužnije, rekli bismo kad su cijene hrane i pića na obali u pitanju. I ove godine dolaskom sezone cijene su skočile za 20-ak posto. Među otocima Hvar i dalji drži rekorde u skupoći.

Tako barem razmišljaju “domaći” kojima su sezonske cijene na obali uvijek previsoke. To ne treba čuditi s obzirom na kupovnu moć naših građana. Prosječna plaća nam je 6150 kuna, s kojom si ne bismo mogli priuštiti pizzu cijeli mjesec (da samo to jedete na dan), i to bez ikakvih drugih troškova.

Naime, na Hvaru ćete te talijanske okuse na tijestu platiti oko 240 kuna, a raskošan i ukusan hamburger s krumpirima 165 kuna. Turistima, koji prosječno mjesečno ne zarađuju manje od našeg premijera (oko 20.000 kuna), ove cijene nisu problem. Lani su se u istraživanju “Tomas ljeta 2017.” požalili da im u Hrvatskoj nedostaje raznolikost sportskih sadržaja, nedovoljna raznolikost kulturnih manifestacija, slaba mogućnost za kupnju, premalo biciklističkih staza i loša organizacija prometa u mjestu. Ni jednom riječju nisu spomenuli preskupu hranu. Butelja Dom Perignina Vintage Rosea na Hvaru od 0,75 litara stoji 6750 kuna. Gosti se žale na cijenu parkiranja. Ulaznica za automobil u Turističko naselje Zaton kraj Zadra između 6 i 18 sati stoji 250 kuna.

Ušli smo u Turističko naselje Zaton u 13.20, a izašli u 19.49. Naplatili su nam 250 kuna. Kakva pljačka. Ovo je i za europske standarde previše. Nikad nas više neće vidjeti, rekao je čitatelj koji nam je poslao fotografiju s cijenama “ulaznica” u TN Zaton na kojoj se vidi da toliko stoji ulaznica za automobil između 6 i 18 sati.

- Kakva je to cijena - pitali smo ih. Odgovorili su nam da bismo toliko platili i da smo ušli u 17.55. Već u 18 počinje naplata po satu, a i to stoji visokih 20 kuna. No ulaznica za pješake, bicikliste i vozače mopeda je nakon 18 sati besplatna, a od 6 do 18 plaćaju 30 kuna.

Cijena poludnevnog parkiranja, koja preračunato iznosi 38,5 dolara, ne može se mjeriti ni s prosječnim cijenama u New Yorku, Sidneyu ili Londonu. To su gradovi s najskupljim parkiralištima na svijetu i u njima se, prema stranici parkopedia.com, plaća između 40 i 50 dolara. Ali po danu, dakle dvostruko dulje nego u Zatonu.

Kako uštedjeti 100 kuna

U potrazi za takvim cijenama krenuli smo na Hvar. Skupoća udara u čelo čim se iskrcate s trajekta ili katamarana. Kuglica sladoleda je 14 kuna! Tko dolazi automobilom, parkiranje na stotinjak metara od glavnog hvarskog trga, katedrale i kazališta platit će osam kuna po satu. Nekoliko ulica dalje parkiranje je besplatno. Osim tjelovježbe, pogotovo na povratku, može se uštedjeti 100 kuna za dnevno parkiranje.

S tom cifrom možete se počastiti s...

Pa, ne baš s puno toga. Komad pizze je 30 kuna, što taj brzi zalogaj (to je u biti osmina skoro jumbo pizze izrezane na komade, dakle cijela je 240 kuna!) čini najneisplativijom investicijom u Hvaru. Po našem mišljenju barem, jer smo vidjeli i što dobijete za 165 kuna, koliko stoji jedan od najskupljih hamburgera.

Ukratko, mesa doista ima preko glave, čak i vrlo gladan gost imat će problema sve provariti, a kombinacija je sasvim ukusna. Dakle, nije prevara, no nije baš ni Angus govedina, kakva je u najskupljen hamburgeru na svijetu koji stoji dvije tisuće eura. Glavni sastojak su mu odležana Wagyu i Black Angus govedina, a sadrži i jastoga natopljenoga ginom, vaniliju s Madagaskara i pecivo prekriveno listićima zlata.

Negazirana voda skuplja od gazirane

U cijenu našeg rekordera uključena je i poštena porcija krumpirića, a pomfrit se inače, na nedalekoj plaži Bonj na primjer, kao prilog, plaća 45 kuna! Tamo je i sendvič 100 kuna. Najisplativije je, uz to, popiti tri decilitra točene pive, za koju ćete izdvojiti 29 kuna. “Lude” cijene su i na tržnicama.

Barem za domaće goste. Grožđe je 40 kuna po kilogramu, smokve su 30 (a valjda bi i jednog i drugog trebalo biti u izobilju upravo na Hvaru), trešnje 40-45 kuna, lubenica osam, a sušene smokve 80 kuna po kilogramu. A kava? Naručiti obični espresso je avantura vrijedna 17 kuna, to je kao neki standard, dok cijena one s mlijekom često prelazi 20 kuna. Zanimljivo, u Carpe Diemu, nadaleko poznatom klubu, obična kava stoji 10 kuna. Cijene bočice vode, “obične” ili gazirane, su oko 25 kuna.

Foto: Mario Matana/Jasmina Sarić Čedić/24sata

Kvarner je po tom pitanju puno povoljniji. Primjerice, za točeno pivo od tri decilitra u opatijskim ugostiteljskim objektima treba izdvojiti oko 20 kuna. Miješana pizza u restoranima i pizzerijama stoji 50-ak kuna, a kuglica sladoleda u slastičarnicama najčešće je između 7 i 9 kuna. Prosječna cijena kave s mlijekom u kafićima i kavanama je između 10 i 12 kuna, osim u elitnijim hotelima, poput Milenija, gdje običan esspresso dostiže cijenu od 16, a veliki macchiato 20 kuna. Gazirana pića u ugostiteljskim objektima naplaćuju 16 kuna, a voda na Kvarneru nema istu cijenu. Gazirana mineralna stoji 12, a negazirana 14 kuna.

- Kakve god da su cijene, u Opatiji imamo izbor. Postoje kafići s dostupnim cijenama za nas domaće žitelje, kao što postoje elitnija mjesta koja moraju biti skuplja jer nude i viši standard. Razlike u cijenama moraju postojati, slikovito rečeno to vam je kao da vozite Golf ili Mercedes. Svatko može birati, ponuda je raznovrsna, kvaliteta je uglavnom na razini i svi su zadovoljni - smatra vremešni Opatijac, koji je mišljenja da Opatija za stranoga gosta nije skupa.

U Senju kuglica sladoleda 5 kuna

S njim se slaže bračni par iz Engleske.

- Cijene su onakve kakve smo očekivali i ne mislimo da je preskupo. Zadovoljni smo i uživamo - rekli su nam Derek i Jenny Johnson koji žive u Birminghamu.

Ipak, na kvarnerskim otocima po cijenama se osjeti dolazak ljeta. Možda ne toliko u ugostiteljskim objektima gdje, primjerice, na Krku obična margarita stoji 45, a bogatija pizza s domaćim pršutom, kulenom i pancetom 95 kuna, koliko je na tržnici. Tako u Malinskoj mjerica jagoda iz Gorskog kotara stoji čak 60 kuna, kilogram bresaka iz Paragvaja je 40, kilogram trešanja 50, kilogram talijanskoga grožđa 40, a kilogram lubenice čak 8 kuna. Prosječna cijena kuglice sladoleda na Kvarneru ove godine stoji 9 kuna, osim u jednoj od dvije slastičarnice u Senju, koja je vjerojatno jedino mjesto gdje se kuglica ovog omiljenog ljetnog užitka još uvijek može naći za “starih” 5 kuna.

Nije jeftino ni na Plitvičkim jezerima. Tamo ne treba ni auto, kao na Hvaru, da bi se potrošilo 250 kuna. Toliko stoji ulaznica u Nacionalni park kojim se hoda. A tko želi vodiča, platit će ga 500 kuna, bez obzira na to koliko će ljudi voditi. (mm, mt, js, aš)