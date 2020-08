Dobrović: Krajnji trenutak da se zaustavi projekt Lučino razdolje

Slaven Dobrović (DP) sudjelovao je na tribini o izgradnji novog centra za gospodarenje otpadom u Lučinu razdolju u Dubrovačko- neretvanskoj županiji

<p>"Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje sasvim bi sigurno doveo do nepovratnog zagađenja mora, a time i do uništenja višestoljetne tradicije uzgoja svjetski poznate marikulture koja je simbol ovoga kraja", istaknuo je <strong>Slaven Dobrović</strong>, bivši ministar zaštite okoliša na javnoj tribini "Lučino razdolje - održivo rješenje ili kraj Malostonskog zaljeva?".</p><p>Dobrović je na skupu predstavljao Domovinski pokret koji smatra da je otvorena stručna i argumentirana rasprava javnih politika zadnja brana za zaustavljanje štetnih projekata kao što je planirani pola milijarde kuna težak centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje.</p><p>Tribinu je organizirala udruga Stonski školjkari kako bi ukazala na problematiku lokacije i tehnologije odabrane za izgradnju novog županijskog centra za gospodarenje otpadom.</p><p>Lučino razdolje na kojemu Dubrovačko-neretvanska županija planira graditi centar za otpad nalazi se u teško prohodnom dijelu Dubrovačko-neretvanske županije vrlo blizu granice s Hercegovinom, no sudionici tribine su upozorili da krški teren apsorbira nečistoće te ih kapilarnim sustavom podzemnih kanala dovodi do mora čime bi zaprijetilo održanju malostonske marikulture.</p><p>Dobrović je upitao zašto nadležni, a posebno dubrovačko-neretvanski župan <strong>Nikola Dobroslavić</strong>, uporno ustrajava na tom deset puta skupljem projektu koji, uz ostalo, ugrožava krško podzemlje i njime povezani Malostonski zaljev. To deset puta jeftinije rješenje koje ne šteti okolišu Dobrović vidi na lokaciji postojećeg odlagališta Grabovica, za koje kaže da je prikladno za prikladnog za smještaj sortirnice i kompostišta.</p><p> "Zar je uistinu moguće da je netko zbog partikularnih interesa spreman smećem ugroziti toliku vrijednost i budućnost čitavog kraja? Tko će na kraju za to snositi odgovornost? Ovo je krajnji trenutak da zaustavimo provedbu ovog projekta, jer će njegove štetne posljedice plaćati naše iduće generacije.“, zaključio je Dobrović.</p>