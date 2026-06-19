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Documenta: 'Žrtve seksualnog nasilja u ratu su zapostavljene'

Piše HINA,
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Documenta: 'Žrtve seksualnog nasilja u ratu su zapostavljene'
Zagreb: Documenta predstavila Izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine za 2024. godinu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Upozoravaju na moguću diskriminaciju i pozivaju na izmjene propisa kako bi se osigurala jednakost svih civilnih žrtava rata.

Izmjene i dopune Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH, neophodne su radi "solidarnosti i ravnopravnosti svih žrtava i preživjelih", poručila je u petak s panela "Ravnopravnost civilnih žrtava" udruga Documenta.  U pvodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, Documenta i KIC organizirali su panel “Ravnopravnost civilnih žrtava”, na kojem je istaknuta potreba za izmjenom Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme Domovinskog rata. Voditeljica Documente Vesna Teršelič smatra da su žrtve seksualnog nasilja u ratu dovedene u nepovoljniji položaj nakon izmjena Zakona o civilnim stradalnicima i dodala da one nisu obuhvaćene njegovim izmjenama. Time se, tvrdi, u praksi stvara "nejednako postupanje, a time i moguća indirektna diskriminacija. 

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Dokumenta i Centar za žene žrtve rata Rosa uputile su Ministarstvu hrvatskih branitelja inicijativu za izmjenama Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu.

 Teršelič je navela kako je, prema podatcima Ministarstva, od njegova stupanja na snagu Zakona do 18. ožujka 2026. zaprimljeno 318 zahtjeva, od čega su 262 podnijele žene, a 56 muškarci, dok je pravo na status stradalnika ostvarilo 228 osoba.

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