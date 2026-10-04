Dodik: 'Da nije bilo Trumpa, bili bismo politički mrtvaci'

Dosadašnji član Predsjedništva BiH Željko Komšić priznao je poraz njegovog kandidata Slavena Kovačevića u utrci za člana državnog vrha iz reda Hrvata na općim izborima održanim u nedjelju i kazao kako se mora poštovati izborna volja naroda.

Nakon što su objavljeni rezultati s 93 posto biračkih mjesta po kojima je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH dobila više od 106 tisuća glasova a Kovačević oko 69 tisuća, Komšić je pred novinarima u Sarajevu kazao kako je to jasan izbor između različitih vizija BiH kao države.

"U ovom slučaju pobijedila je etnička ideja u BiH i ne preostaje nam ništa drugo nego da poštujemo ono što je narod Bosne i Hercegovine rekao", kazao je Komšić koji bi u naredne četiri godine trebao biti u Zastupničkom domu parlamenta BiH. Dodao je ipak kako će u narednim danima donijeti odluku o tome kako će dalje nastaviti i on i njegova stranka Demokratska fronta (DF).

Čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik proglasio je u nedjelju apsolutnu pobjedu svoje stranke na općim izborima.

Nakon što je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) objavilo preliminarne izborne podatke iz kojih proistječe kako su Dodikovi kandidati Željka Cvijanović i Savo Minić dobili većinu glasova u utrkama za Predsjedništvo BiH i za predsjednika RS, Dodik je novinarima u Banjoj Luci kazao kako će njegova stranka osigurati i vladajuću većinu u entitetskom parlamentu.

""Da nije bilo veličanstvene pobjede Trumpa, mi bismo vjerojatno danas bili politički mrtvaci, ali zahvaljujući novom ambijentu sada smo politički pobjednici".

"Imat ćemo s našim koalicijskim partnerima definitivno dvije trećine u parlamentu RS", kazao je Dodik dodajući kako mu je to ohrabrenje da nastavi s dosadašnjom politikom i da "ništa ne mijenja nego da ide dalje".

"Odustati nećemo, samo ćemo ići dalje", kazao je izražavajući nadu kako će "na istom valu" i Aleksandar Vučić pobijediti na parlamentarnim izborima u Srbiji što će, kako ocjenjuje, bitno utjecati i na opće stanje u BiH.

Dodikova je stranka dobila i najviše glasova iz RS za Zastupnički dom parlamenta BiH.

Među biračima iz Federacije BiH najveću je podjedinačnu potporu dobila Stranka demokratske akcije (SDA) iako je njen čelnik Bakir Izetbegović poražen u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH nakon što je novi mandat u državnom vrhu izborio Denis Bećirović iz SDP-a BiH.

Predsjednik SDP-a i premijer Federacije Nermin Nikšić, čija je stranka nakon SDA druga po snazi iz Federacije u državnom kao i u parlamentu entiteta, ocijenio je kako su oni dobili novo povjerenje birača kroz mandat Bećiroviću ali i Ivanu Begiću koji bi kao kandidat SDP-a trebao postati novim potpredsjednikom RS iz reda Hrvata.

"Ostale stvari će se slagati", kazao je dodajući kako očekuje dva ili tri mandata u federalnom parlamentu više nego do sada te da zadrži dosadašnju poziciju i u državnom parlamentu.

Želja mu je da dosadašnja koalicija s Narodom i pravdom (NiP) i Našom strankom (NS) opstane ukoliko to bude moguće.

"Predstoji nam zanimljiva jesen u slaganju vlasti", zaključio je čelnik SDP-a.

Među strankama koje okupljaju pretežito bošnjačko biračko tijelo treća po snazi je Stranka za BiH (SBiH) koja je do sada tavorila na političkim marginama.

Tu stranku koju je 1996. godine utemeljio Haris Silajdžić sada vodi načelnik sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić.

Potpuni potop na ovim izborima doživio je Savez za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića koji ni na jednoj razini nije prešao izborni prag.