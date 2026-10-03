Dodik dan pred izbore slavi četnike koji su spasili američke pilote u Drugom svjetskom ratu

Neformalni čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik iskoristio je i subotu koja je dan izborne šutnje za promoviranje dvoje svojih bliskih suradnika koje je kandidirao za najviše dužnosti u državi i entitetu a to je učinio organizirajući obilježavanje obljetnice spašavanja američkih pilota u Drugom svjetskom ratu.

Kod Doboja u središnjoj Bosni upriličena je ceremonija na kojoj su uz Dodika bili Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH koja se natječe za novi mandat kao i aktualni entitetski premijer Savo Minić koji je kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Okupljanje uz izravni prijenos na entitetskim javnom servisu RTRS formalno je bilo posvećeno sjećanju na tzv. operaciju Halyard iz 1944. i 1945. godine koju su organizirali Amerikanci kako bi spasili svoje pilote čiji su zrakoplovi oboreni u borbenim misijama nad Jugoslavijom a za to su kao logističku potporu iskoristili četnike Draže Mihailovića.

Njegovi četnici u spašavanje američkih pilota uključili su se pod američkim pritiskom tek kada je postao jasno da Nijemci čiji su bili vjerni saveznici gube rat.

Prema različitim izvorima na taj su način Amerikanci uspjeli evakuirati između 350 i 500 svojih zrakoplovaca, uglavnom s teritorija Srbije a dio njih izvučen je preko improviziranog uzletišta kod Doboja.

Partizani su pak spasili više od dvije tisuće savezničkih pilota no ta činjenica u subotu nije niti spomenuta a Titova vojska prikazana je kao neka vrsta kolaboracionista nacista i ustaša.

U govorima koje su tamo održali Minić i Cvijanović veličali su četnike kao borce za slobodu uz tvrdnje kako su Srbi "uvijek bili na pravoj strani".

"Ova naša trobojka nikada nije bila na pogrešnoj strani povijesti", kazao je uz ostalo Minić koji je uz to neumjereno hvalio sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"On je lider koji apsolutno razumije povijest", kazao je Dodikov kandidat za predsjednika RS kojemu predizborne ankete prognoziraju tijesnu utrku s oporbenim kandidatom Brankom Blanušom. Kako bi mu ojačao rejting Dodik ga je početkom tjedna odveo u Moskvu na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom a Minić je sada pokušao ostaviti dojam osobe koja istodobno ima dobre odnose sa SAD-om.

Cvijanović koja je prema anketama izraziti favorit u srazu s dvojicom protukandidata iz oporbe kazala je kako je kako vjeruje da je razdoblje u kojemu su Srbi imali loše odnose sa SAD-om prošlost.

"Vjerujem da dolazi bolje vrijeme", kazala je Cvijanović koja je s Dodikom godinama bila na popisu osoba pod američkim sankcijama a Trumpova administracija ih je ukinula u listopadu 2025.