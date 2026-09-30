Dodik pravda rusku agresiju: Putin je najmiroljubljiviji lider!

Neformalni lider bosanskih Srba Milorad Dodik ustvrdio je u srijedu kako i dalje ima punu potporu ruskog predsjednika Vladimira Putina kojega je hvalio kao "najmiroljubivijeg lidera" a pri tom je ponovo opravdavao rusku agresiju na Ukrajinu te najavio blokadu europskog puta Bosne i Hercegovine.

Dodik je to izjavio u Banjoj Luci nakon povratka iz Moskve gdje je uoči izbora u BiH koji će biti održani 4. listopada poveo i svog kandidata za predsjednika Republike Srpske Savu Minića.

Obojicu je u utorak primio Putin a Dodik je po povratku u BiH novinarima kazao kako su potvrđeni najbolji mogući odnosi s Rusijom te potvrdio kako će se nastaviti protiviti uvođenju viza Rusima kao i bilo kakvim sankcijama.

Pri tom je ustvrdio kako su u Moskvi vrlo nezadovoljni političkim porukama koje stižu iz Sarajeva.

Izjavio je kako je Putin izrijekom dao potporu sadašnjoj vladajućoj koaliciji u RS koju predvodi Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

"Mi smo strateški partneri Rusije", ustvrdio je Dodik.

Pojašnjavao je kako je Putinu predlagao koordinaciju rada vlada a nada se i kako će uz potporu iz Moskve uslijediti poništavanje svih nametnutih odluka međunarodne zajednice odnosno visokih predstavnika a posebice Christiana Schmidta na temelju kojih je Dodik i osuđen na godinu fana zatvora te je ostao bez pozicije predsjednika RS.

Cijeni kako su napukline u zapadnoj politici postale vidljive i u slučaju BiH pa je vrijeme da se preispita sve što je do sada postignuto.

"Ukoliko se ne možemo dogovoriti da razvijamo zemlju koja bi bila neovisna od međunarodnog protektorata besmisleno je da ona postoji", kazao je Dodik no pri tom je dodao kako Srbe zapravo uopće ne zanima ni BiH niti europske integracije. Najavio je kako će RS blokirati proces europskih integracija BiH "sve dok u Bruxellesu ne bude formirana nova administracija Europske unije".

Zaključio je kako je pozicija RS ojačana međunarodnim vezama koje je uspostavila podsjećajući na nedavni boravak članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović u SAD.

"Uspjeli smo i u Americi, uspjeli smo i ovdje (u Rusiji), kazao je Dodik.

Za Putina je ustvrdio kako je "jedan od najmiroljiubivijih lidera" koji "pažljivo vodi rat protiv Ukrajine kako ne bi bilo velikih stradanja".