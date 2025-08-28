Obavijesti

Dodik: 'Idem u Moskvu, zamolit ću ih da izbace EUFOR iz BiH!'

Piše 24sata,
Banja Luka: Premijer Republike Srpske Radovan Višković podnio je ostavku | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Očito je da će doći do  dogovora između predsjednika Putina i predsjednika Trumpa. Vidimo Europljane kako doslovno kmeče čekajući red, smatra Dodik

BiH je pod okupacijom. Imate lokalnu civilnu upravu od strane stranca koji se zove Schmidt i oružani dio te okupacije koji se zove Althea. Mi želimo da sklonimo i jedno i drugo. A da bismo to učinili moramo biti posebna država, izjavio je večeras bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, prenosi Dnevni avaz.

Dodik je najavio da uskoro odlazi u Moskvu gdje će od ruskih predstavnika tražiti da u Vijeću sigurnosti UN-a ulože veto na produženje misije EUFOR-a "Althea" u Bosni i Hercegovini.

- One su se najčešće koristile kao prijetnja nama Srbima i kao dio te okupacijske međunarodne vlasti. Da bismo se mi oslobodili svega toga, moramo tražiti da se povuku te okupacijske snage i da se stranci sklone od odlučivanja. To nije moguće na razini BiH i zato se Republika Srpska mora proglasiti nezavisnom i imati svoj sustav funkcioniranja, mimo Sarajeva i mimo stranaca - izjavio je.

U nastavku je spomenuo Trumpa i Putina.

- Očito je da će doći do dogovora između predsjednika Putina i predsjednika Trumpa. Vidimo Europljane kako doslovno kmeče čekajući red. Prije dvije godine kad sam gostovao na diplomatskoj akademiji u Beču pitali su me zašto se srećem s predsjednikom Putinom. Rekao sam im, kad sve ovo završi i vi budete čekali u redu pred Putinom, ja neću moći proći od vas. To se već događa.

Osvrnuo se i na referendum o samostalnosti Republike Srpske.

- Idemo sada prema ovom prvom referendumu, a to je referendum koji je obavezujući za sve institucije... Nakon toga imamo mjesec dana da donesemo operativne dokumente, a jedan od njih je rezolucija o pravu naroda na samoopredjeljenje koja je zapisana u Ustavu BiH. Kad donesemo tu rezoluciju, stvorit će se uvjeti za održavanje konačnog referenduma o samostalnosti. I ja mislim da je to put koji je nezaustavljiv

