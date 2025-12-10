Dodik tvrdi: Da smo htjeli trpjeti okupaciju Europske unije, ne bismo se oslobađali

Ana Trišić Babić, koja trenutačno obnaša dužnost predsjednice Republike Srpske, potvrdila je kako ostaje kandidat za glavnog pregovarača kada BiH otvori pristupne pregovore s Europskom unijom, dok je njen stranački šef Milorad Dodik poručio kako od toga neće biti ništa sve dok se ne postigne dogovor u interesu RS. Trišić Babić, koja je godinama bila Dodikova savjetnica, postala je privremena predsjednica RS na temelju odluke entitetskog parlamenta nakon što je Dodiku oduzet mandat kada je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

U intervjuu u utorak za banjolučki Alternativnu televiziju (ATV) bliskoj vlastima u RS, Trišić Babić je po prvi put potvrdila kako je ona kandidatkinja Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za glavnog pregovarača o čemu se do sada samo nagađalo.

Pokretanje videa... 02:19 Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora | Video: 24sata/pixsell

"Moje ime je izašlo jer sam ja bila pomoćnik ministra vanjskih poslova a deset godina sam bila zamjenica ministra", kazala je Trišić Babić uz konstataciju kako se ona tek "spletom okolnosti" našla na poziciji privremene predsjednice RS a zapravo ime druge ambicije.

Kazala je kako je raniji načelni dogovor unutar vladajuće koalicije na razini BiH bio da glavni pregovarač bude osoba iz reda Srba jer je na čelu Vijeća ministara Hrvatica, dok je ministar vanjskih poslova Bošnjak, a u RS-u su procijenili kako je logično da pregovarač bude iz najjače političke stranke u tom entitetu, odnosno iz SNSD-a.

Imenovanju Trišić Babić odlučno se protive tri stranke bošnjačko-građanskog bloka unutar vladajuće koalicije. Njihovo je stajalište kako ta pozicija ni u kom slučaju ne može pripasti SNSD-u jer tu stranku smatraju protueuropskom i proruskom pa vjeruju da bi Dodik preko svojih marioneta samo opstruirao pregovarački proces.

BiH je sada suočena s kratkim rokovima jer do 17. prosinca mora usvojiti zakone o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) te imenovati glavnog pregovarača želi li da Europsko vijeće odobri formalno otvaranje pristupnih pregovora.

Taj cilj teško je dostižan jer su dvojica Dodikovih ministara u Vijeću ministara u dva navrata srušila dnevni red sjednica na kojima su ti zakoni trebali biti razmatrani a Trišić Babić sada je potvrdila kako su oni zapravo protiv predloženih zakona.

"Ponovo su pokušali da se RS odrekne svog ustava i svojih interesa", kazala je Dodikova suradnica.

To je gotovo istodobno potvrdio i sam Dodik uz poruku kako neće biti ništa od novih zakona dok se o tome ne postigne unutarnji dogovor a objavu na društvenoj mreži X iskoristio je kako bi vrijeđao šefa delegacije EU u BiH Luigija Sorecu, koji uporno poziva da se zakoni usvoje jer bez toga nema napretka na europskom putu.

Sorecu je označio "antisrbinom" koji zagovara unitarnu BiH te "mizernom protuhom propale politike" a Europsku uniju opisao kao okupatora.

"Da smo htjeli trpjeti njihovu okupaciju, ne bismo se ovoliko puta oslobađali", zaključio je Dodik koji i nakon smjene s pozicije čelnika SNSD-a kontrolira sve važnije poluge vlasti u RS-u.