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Dodik o napetostima na granici: 'Srbija se mora braniti, ja sam sada stao na njihovu stranu'

Piše 24sata,
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Dodik o napetostima na granici: 'Srbija se mora braniti, ja sam sada stao na njihovu stranu'
Foto: Dejan Rakita/Pixsell - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Napetosti su dosegnule vrhunac 4. lipnja 2026. godine, kada su vlasti Crne Gore spriječile ulazak za 87 državljana Srbije koji su čarter letom stigli na zračnu luku u Tivtu. Kao razlog naveli su da te osobe predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost

Čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata  Milorad Dodik oglasio se povodom diplomatskog spora između Srbije i Crne Gore, koji je eskalirao nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak desecima srbijanskih državljana, a Srbija uzvratila recipročnim mjerama. Dodik je nedvosmisleno stao na stranu Beograda.

Komentirajući situaciju iz Sankt Peterburga, ocijenio je potez Podgorice kao potpuno neočekivan i nepotreban, naglasivši kako Srbija ima pravo braniti svoje interese.

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Napetosti su dosegnule vrhunac 4. lipnja 2026. godine, kada su vlasti Crne Gore spriječile ulazak za 87 državljana Srbije koji su čarter letom stigli na zračnu luku u Tivtu. Kao razlog naveli su da te osobe predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost. Srbija je odmah reagirala uvođenjem recipročnih mjera, zbog čega su brojni crnogorski državljani zadržani na graničnim prijelazima i na beogradskoj zračnoj luci. Dodik smatra da je crnogorska odluka bila pogrešna i da je reakcija Srbije bila očekivana i opravdana.

​- Podgorica je apsolutno pogriješila. Razumijem Srbiju što je poduzela recipročne mjere i iživljavanje nad Srbijom od strane svih u okruženju mora prestati. Samim time i Podgorice, koja nije oklijevala da se na taj način u ovim danima pokuša tako odnositi prema građanima Srbije - poručio je Dodik.

Dodao je kako je takav potez dokaz politički nekorektnog i neprijateljskog odnosa koji se, prema njegovim riječima, uporno promovira bez ikakvog stvarnog razloga.

​- Crnogorski građani moraju razumjeti da ako njihove vlasti sprječavaju nekoga da uđe u zemlju, da se moraju poduzeti mjere reciprociteta.

*uz korištenje AI-ja

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