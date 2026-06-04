Dodik o napetostima na granici: 'Srbija se mora braniti, ja sam sada stao na njihovu stranu'

Čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik oglasio se povodom diplomatskog spora između Srbije i Crne Gore, koji je eskalirao nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak desecima srbijanskih državljana, a Srbija uzvratila recipročnim mjerama. Dodik je nedvosmisleno stao na stranu Beograda.

Komentirajući situaciju iz Sankt Peterburga, ocijenio je potez Podgorice kao potpuno neočekivan i nepotreban, naglasivši kako Srbija ima pravo braniti svoje interese.

Napetosti su dosegnule vrhunac 4. lipnja 2026. godine, kada su vlasti Crne Gore spriječile ulazak za 87 državljana Srbije koji su čarter letom stigli na zračnu luku u Tivtu. Kao razlog naveli su da te osobe predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost. Srbija je odmah reagirala uvođenjem recipročnih mjera, zbog čega su brojni crnogorski državljani zadržani na graničnim prijelazima i na beogradskoj zračnoj luci. Dodik smatra da je crnogorska odluka bila pogrešna i da je reakcija Srbije bila očekivana i opravdana.

​- Podgorica je apsolutno pogriješila. Razumijem Srbiju što je poduzela recipročne mjere i iživljavanje nad Srbijom od strane svih u okruženju mora prestati. Samim time i Podgorice, koja nije oklijevala da se na taj način u ovim danima pokuša tako odnositi prema građanima Srbije - poručio je Dodik.

Dodao je kako je takav potez dokaz politički nekorektnog i neprijateljskog odnosa koji se, prema njegovim riječima, uporno promovira bez ikakvog stvarnog razloga.

​- Crnogorski građani moraju razumjeti da ako njihove vlasti sprječavaju nekoga da uđe u zemlju, da se moraju poduzeti mjere reciprociteta.

*uz korištenje AI-ja