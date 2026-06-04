VIDEO Stručnjak o Crnoj Gori za 24sata: 'Na Balkanu se kuha. Hrvatska mora biti oprezna'

Službe sigurnosti vratile su u Beograd zrakoplov s 87 muškaraca koji su u srijedu čarterom srpske nacionalne zrakoplovne tvrtke sletjeli u Crnu Goru. Među njima su, prema tvrdnjama medija i aktivista iz Srbije, osobe povezivane s nasiljem na prosvjedima u toj zemlji i vladajućom Srpskom naprednom strankom, pišu Vijesti.

Kao protumjeru, Srbija je zatvorila granice te se na prijelazima iz Crne Gore u Srbiju stvaraju kolone.

Državljani Crne Gore večeras su vraćeni sa graničnih prelaza Gostun i Dračenovac, prenose crnogorski mediji. Osveta za događaje na Aerodromu Tivat. pic.twitter.com/wEe6kDoPoi — Luka (@vratioseluka) June 3, 2026

Četvorica državljana Srbije ušla su 2. lipnja na teritorij Crne Gore s namjerom da osiguraju smještaj u prestižnim hotelima u Tivtu za dio skupine koja je jučer protjerana iz zemlje, s aerodroma u tom primorskom gradu, zbog prijetnji nacionalnoj sigurnosti - doznaju "Vijesti".

Foto: Vijesti.me

Incident se dogodio pred nadolazećim samitom EU-Zapadni Balkan, a Crna Gora nastoji ući u EU do 2028. Mnoge od putnika na jučerašnjem letu, kojima je sada zabranjen ulazak u Crnu Goru, srbijanski mediji, tamošnji opozicijski političari, građanski aktivisti i studenti označili su kao "batinaše" Srpske napredne stranke (SNS), odnosno režima Aleksandra Vučića - koji se povezuju s razbijanjem studentskih prosvjeda u Srbiji, neredima na sportskim priredbama, izazivanjem incidenata, organiziranjem i kampiranjem u tzv. "ćacilendu" u beogradskom Pionirskom parku ispred zgrade predsjednika Srbije.

Uprava policije (UP) i Agencija za nacionalnu sigurnost (ANB) jučer su od protjerane skupine oduzele transparente s porukama SNS-a - "Srbija pobeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radio-stanicu, koji su pronađeni u zrakoplovu koji je sletio u Tivat, a zaplijenjena su i dva autobusa srbijanskih registarskih oznaka, za koja se sumnja da su bila namijenjena za prijevoz "gostiju".

Foto: Vijesti.me

Prema informacijama Nova.rs, iz više izvora upoznatih s organizacijom puta, skupina koja je čarter letom doputovala iz Beograda trebala je tijekom samita organizirati više „spontanih“ okupljanja podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Plan je, prema istim izvorima, podrazumijevao pojavljivanje na više lokacija u Tivtu i okolici, isticanje transparenata, kao i organiziranje bakljada i skupova koji bi u javnosti ostavili dojam da građani Crne Gore spontano iskazuju podršku predsjedniku Srbije. U Palači Srbija jutros je održan sastanak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste. Vučić je poručio da ide u Crnu Goru i da će sve reći u lice.

Kriminalist i sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila govori nam da nije uvjerljiva priča da su deportirani Srbi bili tamo da zaštite Vučića jer predsjednik ima svoje osiguranje koje čine policijski dužnosnici.

- Velika je šansa da je čarter iniciran od državnog tijela iz Srbije. Oni su rekli da je to osiguranje za Aleksandra Vučića, ali on već ima svoje osiguranje koje je službeno i kojeg čine policijski službenici. Osiguranje predsjednika ne bi trebali činiti ljudi koji su kazneno gonjeni. Ovo je polukriminalna skupina koja je imala neke druge ciljeve. Jedan od mogućih ciljeva je eskalacija i da se Crnu Goru pokaže kao nesigurnu državu i koja nije u stanju da osigura samit, a samim time i za ulazak u EU- objašnjava Cvrtila.

Posebnu pažnju je izazvala oprema koja je pronađena među Srbima koji su stigli u Tivat, uređaji za radioveze itd...

- Sudeći po tome, možda se radi o široj operaciji i možda je dio ekipe već u Crnoj Gori. Ne isključujem ni mogućnost državnog udara, niti da imaju naoružanje koje se već nalazi u Crnoj Gori. Pretpostavljam da su strane službe najavile Crnogorcima dolazak čartera u protivnom bi postojala mogućnost otkazivanja samita - govori nam Cvrtila te ističe duboke političke i ideološke podjele u Crnoj Gori.

- To je duboko podijeljena država po etničkoj liniji i većina Srba želi vratiti Crnu Goru u okrilje Velike Srbije i sa SPC-om provode taj narativ. Tu je bitan premijer Milojko Spajić koji zagovara ulazak Crne Gore u Europsku uniju. Rekao je da Crna Gora čvrsto stoji na europskom putu. Srbija ima svoje interese u Crnoj Gori, a postoji i mogućnost da preko srpskih službi djeluje i Rusija. Ni njima nije interes da Crna Gora uđe u Europsku uniju. Rekao bih da se na Balkanu kuha i moguće da se igraju velike igre, a tu Hrvatska mora biti oprezna - govori nam Cvrtila.

2016.

Prema tvrdnjama crnogorskog specijalnog tužitelja, u Podgorici je navodno bio planiran i pripreman državni udar za 16. listopada 2016. godine, na dan parlamentarnih izbora. U rujnu 2017. godine pred Višim sudom u Podgorici započelo je suđenje optuženima za povezanost s navodnom urotom. Među optuženima su bili čelnici crnogorske oporbe i dvojica navodnih agenata ruske obavještajne službe GRU (Eduard Šišmakov i Vladimir Popov). Dužnosnici ruske vlade odbacili su bilo kakvu umiješanost. Crnogorska vlada tvrdila je da je urota bila osmišljena kao posljednji pokušaj crnogorske prosrpske i proruske oporbe da spriječi ulazak Crne Gore u NATO.

- Situacija u Crnoj Gori nije kao u Republici Srpskoj koja je potpuno sinkronizirana s Beogradom. U etnoselu Sunčana Reka su se prošle godine obučavali Rusi za nerede u Moldaviji. To je klasično hibridno djelovanje u kojem se koristi svašta od paravojnih postrojbi do kriminalaca i ljudi u borilačkim sportovima do nogometnih ultrasa. To je UDBA u Jugoslaviji koristila za ubijanje političkih neprijatelja. To pokazuje da se srpska BIA koja surađuje s GRU-om nije odmaknula od tih metoda funkcioniranja koje u demokraciji ne smiju egzistirati. To je jedan način hibridnog djelovanja. Drugi načini su meka moć i medijska okupacija, vjerska okupacija što se baš u Crnoj Gori dogodilo do onih najtežih metoda, a to su eliminacije, podmetanje eksploziva itd - govori nam Cvrtila te dodaje da hibridnog djelovanja ima i u Hrvatskoj.

Foto: Uprava policije CG

- Pogledajte što se u Hrvatskoj događa na društvenim mrežama. Iza tih botova u komentarima stoje vrlo verzirani agenti službi koji pronalaze rascjepe u hrvatskom društvu i onda ih dižu na N-tu potenciju i dodatno provociraju. To vidite najbolje po javnom diskursu gdje se stalno govori o velikoj ustašizaciji Hrvatske ili kako se stalno potencira sukob sjevera i juga Hrvatske kroz nogometno rivalstvo - rekao je Željko Cvrtila.

Dodaje da srpska obavještajna agencija ima jednu veliku prednost nad hrvatskim službama.

- Naše službe su zakonski oskvrnavljene da tako kažem. Ulaskom u EU, mi smo se prilagođavali nizu propisa, a tako i službe koje nemaju policijske ovlasti za razliku od BIA-e koja ih ima. To je slučaj za većinu Zapada. Ono što su oni naslijedili od jugoslavenskih službi, a mi ne, je vrsta kompromitiranja i ucjenjivanja kako bi se metu prisilio na suradnju. Hoćete skrivene kamere, seks skandali pa se onda ucjenjuje ljude - zaključio je Cvrtila.