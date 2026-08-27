Dodik o smrti monstruma i ratnog zločinca Mladića: 'Borio se za slobodu srpskog naroda'

Ratni zločinac i balkanski krvnik Ratko Mladić umro je u Haškom zatvoru gdje je služio doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti.

Mediji u Republici Srpskoj pod kontrolom vlasti izvijestili su pak o Mladićevoj smrti jedva spominjući presudu Haaškog tribunala a odmah nakon toga uslijedile su izjave kojima ga se veliča i proglašava "borcem za slobodu".

Čelnik vladajuće stranke u tom entitetu Milorad Dodik upravo je taj termin uporabio opisujući Mladića.

"Danas je umro čovjek koji je bio zapovjednik vojske RS u borbi za slobodu srpskog naroda", kazao je Dodik u prvom komentaru za srbijanski Informer sugerirajući kako je Mladić u Den Haagu zapravo ubijen i uspoređujući to sa smrću Slobodana Miloševića.

Predsjednik udruge obitelji poginulih pripadnika vojske bosanskih Srba iz Srebrenice Branimir Kojić otišao je i korak dalje izjavivši kako će Mladić "zlatnim slovima biti upisan u povijest srpskog naroda".

Ali povijest pamti. I zapamtit će Mladića kao zločinca i monstruma, nikakvog borca za slobodu.

Srebrenička majka Šuhra Malić, kojoj su u genocidu u Srebrenici ubijena dva sina i brojni članovi obitelji, za Avaz je komentirala smrt Mladića.

- Dabogda mu zemlja izbacivala kosti tisuću metara zato što je ovolike majke ostavio bez djece, bez sinova, bez muževa. Neka smo dočekali da 'krepa' za naših života - kazala je majka kojoj su u genocidu u Srebrenici ubijena dva sina.