Dodik tvrdi: Trump me je natjerao da odstupim s dužnosti

Bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik kazao je ponedjeljak kako njegovo odstupanje s te dužnosti i poništavanje zakona kojima su u RS-u pokušali zabraniti djelovanje pravosudnih i policijskih tijela BiH predstavljaju pokušaj uspostave boljih odnosa sa SAD, no i dalje ne odustaje od zamisli o secesiji.

Dva dana nakon što je parlament RS imenovao njegovu savjetnicu Anu Trišić Babić za privremenu predsjednicu entiteta do izbora zakazanih za 23. studenog te poništio šest spornih zakona donesenih u prosincu 2024. i zbog kojih je prijetio oružani sukob državnih policijskih agencija i policije u RS, Dodik je pred novinarima u Banjoj Luci pokušao pravdati te odluke višim političkim ciljevima.

"Mi smo htjeli imati prtljagu za pregovore", pojasnio je donošenje pa poništavanje zakona koji su prouzročili krizu u BiH označenu najopasnijom nakon Daytona i zbog koje je on u konačnici završio kao osoba osuđena na godinu dana zatvora i na šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

Sada je potvrdio kako je na ustupke odnosno na odustajanje od mandata kojega je uporno branio kao i od spornih zakona bio prisiljen jer je to tražila administracija Donalda Trumpa.

"Kazali su: nama to smeta", pojašnjavao je Dodik pa je dodao kako mu je najvažnije da su on i njegovi suradnici kroz tu komunikaciju ipak prihvaćeni kao neka vrsta partnera pa sada postoji mogućnost da se "ide dalje".

"Zahvalan sam ljudima iz nove američke administracije jer su nas prihvatili kao sugovornike", kazao je Dodik koji je pod američkim sankcijama još od 2017. godine a nakon toga je na crnu listu dospio cijeli niz njegovih suradnika.

Njih četvoro potkraj prošlog tjedna skinuto je s tog popisa no riječ je o osobama iz šireg kruga koje nemaju posebnu političku težinu, a Dodik vjeruje kako je to pokazatelj dobre volje da SAD učine slične korake i u odnosu na druge koji su pod sankcijama.

No i dalje je oprezan i kaže kako Trumpova administracija još nije precizno utvrdila politiku u odnosu na BiH, a najavljuje kako će bez obzira na to jačati postojeće odnose s Moskvom.

"Strateški partner ostaje Ruska Federacija, a želimo nove odnose na bazi povjerenja koje gradimo sa Trumpovom administracijom", kazao je Dodik.

Potvrdio je i kako će se nastaviti zalagati da se od Republike Srpske napravi "samostalna zemlja".

"U tom slučaju nema Bosne i Hercegovine", zaključio je.