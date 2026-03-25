Dodik: Hrvatska maltretira građane iz Republike Srpske. Uzvratit ćemo na isti način

Milorad Dodik, šef Saveza nezavisnih socijaldemokrata i bivši predsjednik Republike Srpske, prozvao je Hrvatsku za "zloupotrebu mehanizama granične kontrole".

- Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje. Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske. Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera - napisao je Dodik.

Njegova poruka uslijedila je nakon što je njegov politički rival i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška, iako Dodik u objavi nije izravno spomenuo taj slučaj.

Podsjetimo, Stanivuković je na granicu došao u ponedjeljak iza 22 sata. Zadržan je jer je odbio pregled prtljage i policijska upozorenja. Izdana su mu dva prekršajna naloga s kaznama od ukupno 390 eura uz troškove postupka, jer nije postupao po upozorenju policijskog službenika i nije se podvrgao graničnoj kontroli. Pušten je jučer oko 13 sati.