Obavijesti

News

PRIJETI HRVATSKOJ

Dodik: Hrvatska maltretira građane iz Republike Srpske. Uzvratit ćemo na isti način

Piše Ivan Jukić,
Dodik: Hrvatska maltretira građane iz Republike Srpske. Uzvratit ćemo na isti način
Siniša Karan novi je predsjednik Republike Srpske | Foto: Dejan RakitaPIXSELL

Dodik optužuje Hrvatsku za maltretiranje građana RS nakon privođenja Stanivukovića na granici! Prijeti recipročnim mjerama ako se zloupotreba nastavi...

Milorad Dodik, šef Saveza nezavisnih socijaldemokrata i bivši predsjednik Republike Srpske, prozvao je Hrvatsku za "zloupotrebu mehanizama granične kontrole".

- Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje. Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske. Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera - napisao je Dodik.

Njegova poruka uslijedila je nakon što je njegov politički rival i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška, iako Dodik u objavi nije izravno spomenuo taj slučaj.

Stanivuković pušten s graničnog prijelaza Stara Gradiška: 'Tretiraju me kao kriminalca'
Stanivuković pušten s graničnog prijelaza Stara Gradiška: 'Tretiraju me kao kriminalca'

Podsjetimo, Stanivuković je na granicu došao u ponedjeljak iza 22 sata. Zadržan je jer je odbio pregled prtljage i policijska upozorenja. Izdana su mu dva prekršajna naloga s kaznama od ukupno 390 eura uz troškove postupka, jer nije postupao po upozorenju policijskog službenika i nije se podvrgao graničnoj kontroli. Pušten je jučer oko 13 sati.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku
Trump poslao Iranu plan u 15 točaka, Izrael strepi. SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump poslao Iranu plan u 15 točaka, Izrael strepi. SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok!

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026