SINIŠA KARAN

Dodikov kandidat dobio većinu na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Dodik je već oko 20 sati na društvenoj mreži X objavio kako je Karanu čestitao na pobjedi nad Blanušom, a nešto kasnije je pred novinarima izjavio kako je to uvjerljivi trijumf jer je prednost u odnosu na protukandidata veća za deset tisuća glasova

Kandidat vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Siniša Karan, dobio je većinu glasova na ponovljenim izborima na dijelu biračkih mjesta na kojima se u nedjelju glasalo o novom predsjedniku tog entiteta, ustvrdio je nakon zatvaranja glasačkih mjesta Milorad Dodik.

Na 136 biračkih mjesta u 17 općina i gradova u RS provedeno je ponovno glasanje nakon što je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) poništilo rezultate koji su tamo utvrđeni nakon prvog kruga glasanja provedenog 23. studenog prošle godine.

Ti su rezultati poništeni zbog utvrđenih nepravilnosti tijekom glasanja, a ishod glasanja provedenog u nedjelju pokazao je kako je konačnu pobjedu odnio Siniša Karan kojega je kandidirao Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Ujedinjena oporba za svog je kandidata istaknula Branka Blanušu, profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci.

Odaziv na nedjeljnim izborima bio je veći nego u studenom kada je proveden prvi krug glasanja, a pravo sudjelovanja na ponovljenim izborima imalo je nešto manje od 85 tisuća birača. Prema podacima SIP-a glasalo je nešto više od 41 tisuće birača.

Dodik je već oko 20 sati na društvenoj mreži X objavio kako je Karanu čestitao na pobjedi nad Blanušom, a nešto kasnije je pred novinarima izjavio kako je to uvjerljivi trijumf jer je prednost u odnosu na protukandidata veća za deset tisuća glasova.

"Mi smo pobijedili međunarodni faktor koji je ovdje posijao nered i sarajevsku čaršiju", kazao je Dodik.

Blanuša koji je i predsjednik oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) je pred novinarima neizravno priznao poraz uz konstataciju kako je SNSD uoči nedjeljnog glasanja iskoristio sve resurse za "kupnju glasova" ne bi li ostvario pobjedu. 

"Naše je da izvučemo pouku i da se što bolje pripremimo za izbore u listopadu", kazao je Blanuša.

Konačne i službene rezultate tek treba proglasiti SIP.  

Prijevremeni izbori za predsjednika RS raspisani su nakon što je s te dužnosti smijenjen Dodik na temelju presude Suda BiH koji ga je osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

Dodik je osuđen zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH. 

Dodikov nasljednik ostat će na dužnosti do listopada kada će se u sklopu redovitih općih izbora u BiH odlučivati i i novom predsjedniku RS.

