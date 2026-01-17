Dogan, Odvorčić i Jerković: Veliki novci u Zagrebu idu za udruge koje su bliske Možemo

Dogan je rekla da se kritika ne odnosi na sve udruge koje djeluju u Zagrebu, poput onih sportskih, za osobe s invaliditetom ili umirovljenike, nego na one koje su bliske platformi Možemo i gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, a kojima je samo u 2024. dodijeljeno šest milijuna eura, a 2025. više od 5,5 milijuna eura.

- Frapantno je da do dan danas DORH, nakon opetovanih komentara i prijava, nije ništa napravio i zato se s pravom možemo pitati je li ovo nova 'Fimi media' - rekla je Dogan na konferenciji za novinare ispred Gradske uprave te dodala kako je "tužno" što novac ide na ideološki bliske udruge.

Upitala je i koliko se vrtića i domova za starije moglo izgraditi za 11,5 milijuna eura.

- Cijelo vrijeme se govori o kosturima iz ormara, ali ovo će biti njihovi kosturi jer ovo više nema veze s nekim starim praksama. Da, Bandić je davao istim tim udrugama, ali ne tako eksponencijalno - rekla je.

Između ostalog, Dogan je upozorila da, prema navodima u tiskanim medijima, do danas nije provedena niti jedna kontrola trošenja tih novčanih sredstava ni na gradskoj razini niti na državnoj.

Jerković (Fokus): Velik je nesrazmjer između izdvajanja za socijalne potrebe i udruge bliske gradskoj vlasti

Predsjednik Fokusa Zagreb i vijećnik u VGČ Črnomerec Vedran Jerković istaknuo je nesrazmjer između izdvajanja za socijalne potrebe i za ideološki bliske udruge gradskoj vlasti.

- Pokušajte zamisliti kako se ja, kao i svaki roditelj u Zagrebu koji ima djecu s najtežim stupnjem invaliditeta, osjećam u svijetlu činjenice da moje dijete, koje je potpuno ovisno o tuđoj pomoći, svaki mjesec od Grada, budžeta tri milijarde eura, dobije 50 eura, dok istovremeno neke udruge dobivaju i po 250.000 eura godišnje - rekao je.

Pri tome se osvrnuo na pojedine projekte u kulturi, poput slovenske performerice koja doji psa na ulici ili predstave "Spolnoćka", za koju je naveo da otvoreno vrijeđa vjerske osjećaje kršćana, kao i na Udrugu WHW koja je samo prošle godine dobila 135.000 eura za izložbu koju je pogledalo 30 ljudi i za par prezentacija u jednom zagrebačkom klubu.

Gradska zastupnica Ivka Odvorčić (HNS) pri tome je navela da ju je kao zastupnicu i umirovljenicu povrijedilo kada im je zastupnik Teodor Celakoski (Možemo!) na tu temu rekao da oni ne razumiju što je kultura i kako to funkcionira.

- Mi smo samo tražili da se transparentno pokaže gdje su novci. Ako je neka udruga potrošila 139 tisuća eura - na što? Oni ne dozvoljavaju nikome da to sazna. Nadamo se da će DORH sada poduzeti neke korake i da će svi, ne samo mi zastupnici, imati uvid u to, da se zna kuda idu novci jer je ovo trošenje bez kontrole van svake pameti - ocijenila je Odvorčić.