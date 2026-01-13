Obavijesti

Tomašević: Dižemo naknadu za novorođenčad na 800 eura

Piše Ivan Jukić, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Obilazak obnovljene Prve ekonomske gimnazije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić održat će konferenciju za medije na kojoj će predstaviti osvrt na proteklu godinu te otkriti planove i projekte za 2026. godinu

Mišić je na početku konferencije za medije rekao da će podsjetiti na najvažnije odluke koje su donesene u 2026. godini.

- Nakon godina nereda, donesen je novi GUP, a povećana je satnica pomoćnicima u nastavi - napomenuo je Mišić.

- Jedna od stvari o kojoj nismo toliko pričali je novo povećanje naknadu za novorođenčad sa 600 na 800 eura. Javna rasprava je pri kraju u vjerujem da ćemo u siječnju to imati na dnevnom redu - najavio je Mišić.

Dodao je kako su za Zagreb ključne teme o prometu i gospodarenje otpadom. 

- Sigurno je da ćemo u ovoj godini posvetiti pozornost dvjema temama koje značajno utječu na život građana - najavio je.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je da donošenje GUP-a je bila najvažnija odluka ne samo prošle godine, nego u više od četiri godine koliko je on na vlasti.

- Kapitalna ulaganja u gradnju i nadogradnju objekata društvene namjere su povećana. To je ono što građani najviše osjećaju: vrtići, škole, sportski, kulturni objekti - istaknuo je. 

Rekao je i koji će projekti ove godine biti završeni:  "Bit će gotovi radovi u Sarajevskoj, gdje se proširuje cesta i otvara pruga za tramvajski promet. To je prva tramvajska pruga u 20 godina".

Dodao je kako će se tijekom narednih godina najviše govoriti o projektima: Kongresni centar, Centar za gospodarenje otpadom, stadion na Maksimiru, Projekt Zagreb i Jarunski most.

