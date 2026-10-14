Obavijesti

News

Komentari 0
STARLINK U UKRAJINI

Dogodilo se ono čega se Zelenski bojao: Nekoliko misija nam je propalo zbog toga

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Dogodilo se ono čega se Zelenski bojao: Nekoliko misija nam je propalo zbog toga
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Starlink omogućuje pristup internetu putem satelita, uključujući područja gdje su zemaljske komunikacijske mreže uništene ili nedostupne

SpaceX je uveo ograničenje na neke Starlink usluge u Ukrajini, zaustavljajući rad svoje vojne verzije pri brzinama većim od 160 km/h. Obični terminali Starlinka zasad nastavljaju raditi, objavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Serhij Beskrestnov. Dodao je da ukrajinska vojska nije bila unaprijed obaviještena o promjeni.

 - Naše obrambene snage nisu dobile upozorenje o ovom ograničenju, što je dovelo do neuspjeha nekoliko misija - poručio je.

Reuters navodi da je probleme s radom Starlinka potvrdio i izvor iz ukrajinskog 7. korpusa za brzo djelovanje, raspoređenog na jugoistočnom dijelu bojišta.

Ograničenje se dogodilo u jeku prijetnji i pritisaka iz Washingtona kako će SAD uskratiti obavještajne podatke Ukrajini o ruskoj vojsci. Nakon posljednjih napada na Kijev, Zelenski i stanovnici ukrajinske metropole izvijestili su kako nisu bili unaprijed upozoreni o dolasku ruskih raketa i dronova što je u prošlosti davalo vremena ljudima da se sakriju i prežive napade.

RAT U UKRAJINI Zelenski žestoko prozvao Amerikance: Otvorite Starlink i Putin će krenuti pregovarati
Zelenski žestoko prozvao Amerikance: Otvorite Starlink i Putin će krenuti pregovarati

Od samog početka ruske invazije, Starlink mreža tvrtke SpaceX predstavlja kritičnu žilu kucavicu za ukrajinsku vojsku. Budući da su tradicionalne komunikacijske linije uništene ili podložne stalnom elektroničkom ometanju (jammingu), deseci tisuća Starlink terminala koriste se na bojišnici za koordinaciju jedinica na prvoj liniji bojišnice u realnom vremenu.

Starlink omogućuje pristup internetu putem satelita, uključujući područja gdje su zemaljske komunikacijske mreže uništene ili nedostupne. Ukrajinska vojska koristi ga za komunikaciju, prijenos snimki s bojišta, koordinaciju postrojbi i upravljanje dijelom bespilotnih sustava.

Bivši savjetnik ministra obrane Serhij Sternenko sumnja da bi ova odluka mogla biti posljedica Trumpovog pritiska na Kijev.

 - Sinoć je ograničen rad Starlinkovih terminala u Ukrajini. Veza se počela prekidati pri kretanju brzinama većima od 160 km/h. Zbog toga je ometeno nekoliko ključnih misija. SpaceX je vjerojatno poduzeo te mjere na zahtjev Trumpove administracije. Također, sinoć, kada je Kijev bio napadnut balističkim projektilima, Ukrajina nije dobila obavještajne podatke o njihovu lansiranju, propust koji je mogao dovesti do većeg broja žrtava. Ukrajina nije napadala ruske rafinerije nafte, a Trump je već počeo uvoditi sankcije mojoj zemlji. Istodobno su sankcije protiv Rusije ublažene - objavio je Sternenko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO UZNEMIRUJUĆE Noć iz pakla u Kijevu: Rusi zasuli grad projektilima, najmanje 4 mrtvih
NOVI UDAR NA CIVILE

FOTO UZNEMIRUJUĆE Noć iz pakla u Kijevu: Rusi zasuli grad projektilima, najmanje 4 mrtvih

Još jedna noć iz pakla je iza stanovnika Kijeva. Rusija je lansirala rakete i dronove na ukrajinsku prijestolnicu, ubijeno je najmanje četvero ljudi, projektili su pogodili i stambene zgrade... U strašnom napadu ozlijeđeno je 25 ljudi, četvero njih je u teškom stanju. "Ispalili su 39 balističkih raketa i više od 120 dronova na Kijev i Harkiv", objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođena je i energetska infrastruktura, onu koju je, prema Trumpu, Rusija obećala poštedjeti. Više od 600.000 ljudi u Ukrajini ostalo je bez struje.
Rusija opet napala Kijev. Eksplozije trajale satima. Ima mrtvih. Nisu dobili upozorenje
RAT U UKRAJINI

Rusija opet napala Kijev. Eksplozije trajale satima. Ima mrtvih. Nisu dobili upozorenje

Projektili su pogodili stambenu zgradu i energetska postrojenja, a Ukrajina tvrdi da saveznici nisu unaprijed upozorili na napad.
Tadić za 24sata: 'Rusiji prijeti katastrofa SSSR-a. Ove zime moguće je nešto neviđeno'
RAT U UKRAJINI

Tadić za 24sata: 'Rusiji prijeti katastrofa SSSR-a. Ove zime moguće je nešto neviđeno'

Podsjećam na rusku obrambenu doktrinu koju je 2013. definirao Valerij Gerasimov u listu Vojno-industrijski kurir pod naslovom 'Vrijednost znanosti je u predviđanju'. On je otvoreno naveo da Rusija ne može dobiti rat protiv NATO-a, ni nuklearnom ni konvencionalnom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026