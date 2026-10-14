Dogodilo se ono čega se Zelenski bojao: Nekoliko misija nam je propalo zbog toga

SpaceX je uveo ograničenje na neke Starlink usluge u Ukrajini, zaustavljajući rad svoje vojne verzije pri brzinama većim od 160 km/h. Obični terminali Starlinka zasad nastavljaju raditi, objavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Serhij Beskrestnov. Dodao je da ukrajinska vojska nije bila unaprijed obaviještena o promjeni.

- Naše obrambene snage nisu dobile upozorenje o ovom ograničenju, što je dovelo do neuspjeha nekoliko misija - poručio je.

Reuters navodi da je probleme s radom Starlinka potvrdio i izvor iz ukrajinskog 7. korpusa za brzo djelovanje, raspoređenog na jugoistočnom dijelu bojišta.

Ograničenje se dogodilo u jeku prijetnji i pritisaka iz Washingtona kako će SAD uskratiti obavještajne podatke Ukrajini o ruskoj vojsci. Nakon posljednjih napada na Kijev, Zelenski i stanovnici ukrajinske metropole izvijestili su kako nisu bili unaprijed upozoreni o dolasku ruskih raketa i dronova što je u prošlosti davalo vremena ljudima da se sakriju i prežive napade.

Od samog početka ruske invazije, Starlink mreža tvrtke SpaceX predstavlja kritičnu žilu kucavicu za ukrajinsku vojsku. Budući da su tradicionalne komunikacijske linije uništene ili podložne stalnom elektroničkom ometanju (jammingu), deseci tisuća Starlink terminala koriste se na bojišnici za koordinaciju jedinica na prvoj liniji bojišnice u realnom vremenu.

Starlink omogućuje pristup internetu putem satelita, uključujući područja gdje su zemaljske komunikacijske mreže uništene ili nedostupne. Ukrajinska vojska koristi ga za komunikaciju, prijenos snimki s bojišta, koordinaciju postrojbi i upravljanje dijelom bespilotnih sustava.

Bivši savjetnik ministra obrane Serhij Sternenko sumnja da bi ova odluka mogla biti posljedica Trumpovog pritiska na Kijev.

❗️Last ​​night, the operation of Starlink terminals in Ukraine was restricted. Connectivity began to drop when moving at speeds exceeding 160 km/h. As a result, a number of critical missions were disrupted. SpaceX likely took these measures at the request of the Trump administration. Also last night, when Kyiv was attacked by ballistic missiles, Ukraine did not receive intelligence regarding their launch— a failure that could have led to higher casualties. Ukraine did not attack Russian oil refineries, yet Trump has already begun imposing sanctions on my country. Meanwhile, sanctions against Russia have been eased. — Serhii Sternenko (@sternenko) October 14, 2026

- Sinoć je ograničen rad Starlinkovih terminala u Ukrajini. Veza se počela prekidati pri kretanju brzinama većima od 160 km/h. Zbog toga je ometeno nekoliko ključnih misija. SpaceX je vjerojatno poduzeo te mjere na zahtjev Trumpove administracije. Također, sinoć, kada je Kijev bio napadnut balističkim projektilima, Ukrajina nije dobila obavještajne podatke o njihovu lansiranju, propust koji je mogao dovesti do većeg broja žrtava. Ukrajina nije napadala ruske rafinerije nafte, a Trump je već počeo uvoditi sankcije mojoj zemlji. Istodobno su sankcije protiv Rusije ublažene - objavio je Sternenko.